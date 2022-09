Kwasi Kwarteng gardera secret le verdict du budget de l’expert de l’OBR pendant deux mois

Le verdict d’un chien de garde expert sur le mini-budget de réduction d’impôts sera gardé secret pendant près de deux mois après que la chancelière a refusé de le publier.

Kwasi Kwarteng défie les appels, y compris des députés conservateurs, à rassurer les marchés en révélant les prévisions officielles sur l’impact de sa course à la croissance sur l’économie.

Après une réunion d’urgence sans précédent à Downing Street vendredi, l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré que ses premières conclusions seraient sur le bureau du chancelier d’ici une semaine.

Mais le Trésor a rapidement précisé que rien ne serait publié jusqu’à ce que M. Kwarteng publie une nouvelle déclaration économique le 23 novembre, malgré les protestations selon lesquelles sept semaines, c’est trop long à attendre.

M. Kwarteng, écrivant à Le télégraphe quotidien samedi, a déclaré que sa déclaration de novembre contiendrait un « engagement à la discipline des dépenses ».

Il a également promis que la mise à jour de novembre “présentera un plan crédible pour faire baisser la dette en pourcentage du PIB à moyen terme”.

« Toutes les mesures que nous avons annoncées la semaine dernière ne seront pas universellement populaires. Mais nous devions faire quelque chose de différent. Nous n’avions pas d’autre choix”, a-t-il écrit.

Kwasi Kwarteng a déclaré que sa déclaration de novembre comprendrait un “engagement à la discipline des dépenses” (PENNSYLVANIE)

La position est au mépris d’un appel du chef conservateur du comité du Trésor des Communes, Mel Stride, pour un “moment de réinitialisation” qui verrait les prévisions de l’OBR publiées en octobre.

Alors que la colère grandit sur les bancs conservateurs, un député a déclaré que son parti avait déjà perdu les prochaines élections générales, tandis qu’un deuxième a averti que “le temps presse” pour montrer que les conservateurs méritent de rester au pouvoir.

Liz Truss a refusé de dire pourquoi le pays “doit attendre” les prévisions, ou d’accepter l’avertissement de la Banque d’Angleterre selon lequel le gouvernement avait largement déclenché la crise financière.

De nouveaux sondages se sont accumulés sur l’agonie des conservateurs – avant leur conférence de dimanche – l’un donnant aux travaillistes 32 points d’avance et un second constatant que plus de la moitié des Britanniques pensent que le Premier ministre devrait démissionner.

Ed Davey, le chef des libéraux démocrates, était parmi les critiques de la position du chancelier, avertissant que l’économie en crise serait encore «volée à l’aveugle» pendant deux mois.

«Retarder cette prévision signifie fermer la porte longtemps après que le cheval se soit enfui. Les familles et les entreprises ne peuvent plus se permettre d’attendre que ce gouvernement corrige leur budget bâclé et injuste », a-t-il déclaré.

Angela Eagle, membre travailliste du comité du Trésor, a demandé pourquoi les prévisions “n’étaient pas publiées pour que le reste d’entre nous puisse les voir”.

S’adressant aux diffuseurs du Kent, le Premier ministre a affirmé qu’il n’était pas possible d’avoir une prévision de l’OBR à temps pour le budget de vendredi dernier – malgré le fait que le chien de garde ait insisté sur le fait qu’il l’avait été.

«Nous nous engageons sur les prévisions de l’OBR, nous travaillons avec l’OBR. Il y aura un événement le 23 novembre où les politiques seront entièrement analysées par l’OBR », a-t-elle déclaré.

Huw Pill, l’économiste en chef de la Banque, dans un discours jeudi soir, a clairement indiqué qu’il y avait “sans aucun doute une composante spécifique au Royaume-Uni” dans la tourmente qui l’a forcée à déclencher un plan de sauvetage de 65 milliards de livres sterling.

Mais Mme Truss, invitée à accepter qu’il s’agissait “en grande partie d’une crise de votre cru”, a esquivé l’accusation, affirmant qu’il était vital de prendre “des mesures urgentes pour faire face aux coûts auxquels les familles sont confrontées cet hiver”.

Elle a également fait part de ses craintes supplémentaires que l’engagement d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation l’année prochaine ne soit rompu, déclarant: “C’est quelque chose que le secrétaire au travail et aux pensions examine”.

Président de l’Office for Budget Responsibility, Richard Hughes, membre du Budget Responsibility Committee, Andy King et le professeur David Miles CBE, membre du Budget Responsibility Committee arrivent à Downing Street pour une réunion avec Liz Truss et Kwasi Kwarteng (Getty Images)

Avant la réunion de Downing Street, M. Stride a déclaré qu’il était “clair” d’après la correspondance avec l’OBR qu’il pourrait fournir une prévision complète “d’ici la fin octobre”.

“Ce doit maintenant être le” moment de réinitialisation “- pour présenter de toute urgence les prévisions de l’OBR avec de nouvelles règles budgétaires crédibles et un plan que l’OBR évalue comme livrable. Cela commencera à améliorer la confiance du marché », a-t-il déclaré.

Après la réunion, l’OBR a déclaré : “Nous remettrons la première itération de ces prévisions au chancelier le vendredi 7 octobre”, mais le Trésor a déclaré que rien ne serait rendu public avant le 23 novembre.

Le député conservateur Peter Aldous a exigé que l’on se concentre sur “l’argent sain”, ajoutant : “Rien sur les semaines d’ouverture du chancelier au Trésor ne m’a rassuré – ni, plus important encore, les marchés – à cet égard”.

La « précipitation pour adopter des mesures de politique budgétaire sans rapport de l’OBR qui l’accompagne » semblait presque « conçue pour provoquer les marchés à un moment où ils étaient déjà manifestement volatils », a-t-il déclaré.

Un deuxième, Robert Largan, a déclaré à propos de la menace de réduction des avantages sociaux en termes réels : « C’est intenable. Vous ne pouvez pas geler les prestations et les pensions tout en réduisant les impôts des millionnaires.

Et, dans des commentaires extraordinaires, Charles Walker a déclaré à propos des élections à venir: “Je soupçonne que la conversation est, vous savez,” de combien perdons-nous “?”

Il a dit Fois Radio: « Notre devoir envers le pays est de remettre les finances publiques dans le meilleur état possible », ajoutant : « Le manque d’humilité est ce que je trouve le plus douloureux. Vous savez, nous nous sommes vraiment trompés à plusieurs niveaux.