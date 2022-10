Kwasi Kwarteng fustige le parti travailliste après avoir été qualifié de “superficiellement noir” par un député

KWASI Kwarteng a fustigé le parti travailliste, affirmant qu’il n’était pas “le bon type de Noir” pour le parti.

Le chancelier a frappé après avoir été qualifié de «superficiellement noir» par le député de gauche Rupa Huq – qui a ensuite été expulsé du Labour et s’est excusé.

Kwasi Kwarteng a frappé après avoir été qualifié de “superficiellement noir” Crédit : Reuters

Dans une interview accordée au Mail on Sunday, M. Kwarteng a déclaré: “Il y a toujours cet élément à gauche où il est bon d’être noir si vous êtes le bon type de personne noire, que vous souscrivez à leur agenda, et ils aiment un peu de Le dénigrement de la Grande-Bretagne et tout le reste, et ce qui rend la gauche folle, c’est de voir des politiciens des minorités ethniques réussir dans le parti conservateur.

Il a ajouté: “Si vous regardez les dix dernières années, le parti conservateur est beaucoup plus diversifié sur le plan ethnique que le parti travailliste et ils nous font la leçon sur la diversité.”

Le travail a suspendu Rupa Huq et elle a continué à présenter des excuses rampantes.

Elle a déclaré: “J’ai contacté aujourd’hui Kwasi Kwarteng pour lui présenter mes excuses sincères et sincères pour les commentaires que j’ai faits lors de la réunion en marge de la conférence du travail d’hier.

“Mes commentaires étaient mal jugés et je m’excuse de tout cœur auprès de toute personne concernée.”

M. Kwarteng est le premier chancelier noir du Royaume-Uni.