Kwasi Kwarteng fait preuve de courage après avoir été limogé alors que le nouveau chancelier Jeremy Hunt dénonce les “erreurs” du mini-budget

SACKED Le chancelier Kwasi Kwarteng a mis un visage courageux sur les choses ce matin après que son remplaçant Jeremy Hunt a fustigé les “erreurs” commises dans le mini-budget.

M. Kwarteng, 47 ans, a reçu hier la botte du Premier ministre Liz Truss après avoir occupé le poste pendant seulement 38 jours.

Kwasi Kwarteng a été vu souriant alors qu’il quittait son domicile londonien ce matin 1 crédit

M. Kwarteng a reçu la botte de Liz Truss après seulement 38 jours en tant que chancelier 1 crédit

Vendredi, la Première ministre Liz Truss a largué sa chancelière Crédit : EPA

Malgré la perte du poste clé, il était tout sourire alors qu’il quittait son domicile dans le sud-est de Londres ce matin.

Le Premier ministre l’a remplacé par M. Hunt qui avait été ministre des Affaires étrangères pendant un an jusqu’en juillet 2019 dans l’administration de Theresa May.

Cela survient alors que M. Hunt semble sur le point de faire volte-face dans la stratégie économique du gouvernement alors qu’il avertissait qu’il était confronté à des décisions difficiles en matière de dépenses et d’impôts.

Dans une série d’interviews diffusées samedi matin, il a suggéré que les hausses d’impôts pourraient faire partie d’un paquet fiscal douloureux destiné à restaurer la confiance du marché au Royaume-Uni.

Il a mis en garde contre des “décisions difficiles” à venir car il a suggéré que les impôts pourraient augmenter et que les budgets – y compris sur la santé et la défense – seraient probablement encore réduits dans les mois à venir.

Vendredi, Mme Truss a également abandonné son engagement de faire passer la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%, après trois semaines de turbulences sur les marchés financiers à la suite du mini-budget fiscal de 43 milliards de livres sterling de M. Kwarteng.

M. Hunt s’est attaqué au mini-budget mais a approuvé les “fondamentaux” de la poussée pour la croissance.

Il a déclaré à Sky News: “C’était une erreur alors que nous allons demander des décisions difficiles à tous les niveaux en matière d’impôts et de dépenses pour réduire le taux d’imposition payé par les plus riches.

“C’était une erreur de voler à l’aveugle et de faire ces prévisions sans donner aux gens la confiance du Bureau de la responsabilité budgétaire en disant que les sommes s’additionnent.”

“Le Premier ministre l’a reconnu, c’est pourquoi je suis ici.”

Le Premier ministre a déclaré mercredi dans les PMQ qu’elle ne prévoyait “absolument” pas de réduction des dépenses publiques et voulait plutôt se concentrer sur la façon de “bien dépenser l’argent public”.

Mais l’Institute for Fiscal Studies a averti que des coupes seraient nécessaires pour remettre les finances du pays sur une trajectoire durable.

M. Hunt a également admis aujourd’hui qu’il y aurait des hausses d’impôts alors qu’il cherche à stabiliser le marché après quelques semaines tumultueuses pour l’administration de Mme Truss.

AUGMENTATIONS D’IMPÔTS

Il a déclaré: “Certains impôts vont augmenter. Donc ça va être difficile. Mais alors que nous prenons ces décisions difficiles, ma priorité, nos valeurs en tant que gouvernement, seront de protéger les familles, les entreprises, qui traversent une période très difficile .”

Le chancelier, qui rencontrera des responsables du Trésor plus tard et avec Mme Truss à Checkers dimanche, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il avait maintenant une “table rase” sur le mini-budget, alors qu’il se prépare à livrer une déclaration budgétaire très attendue sur 31 octobre.

“Je laisse toutes les possibilités ouvertes ce matin”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, ses commentaires indiquaient que des réductions des dépenses publiques et des hausses d’impôts pourraient se produire.

“Les dépenses n’augmenteront pas autant que les gens le souhaiteraient et tous les ministères devront trouver plus d’efficacité qu’ils ne l’avaient prévu.”

“Et certaines taxes ne seront pas réduites aussi rapidement que les gens le souhaitent.

“Certaines taxes vont augmenter. Donc ça va être difficile.”

Semblant exclure une élection anticipée, M. Hunt a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les électeurs souhaitaient désormais la stabilité et que dans 18 mois, ils seraient en mesure de “juger” Mme Truss aux urnes.

SOUS-FEU PM

La PM sous le feu se bat maintenant pour garder son emploi après le plus grand effondrement politique depuis 300 ans.

Lors d’une brève conférence de presse à Downing Street vendredi, la Première ministre a rejeté les appels à sa démission, affirmant qu’elle était “absolument déterminée à mener à bien ce que j’ai promis”.

“Il est clair que certaines parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que prévu par les marchés, donc la façon dont nous remplissons notre mission en ce moment doit changer”, a-t-elle déclaré.

“Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir que la dette diminue en tant que part de l’économie à moyen terme.”

Mais cela survient au milieu de multiples rapports de députés conservateurs et de grands conservateurs complotant pour la forcer à quitter ses fonctions alors même que les ministres du Cabinet restaient publiquement fidèles au Premier ministre.

Vendredi soir, des députés fidèles exhortaient les collègues du parti à réfléchir à nouveau à toute tentative d’évincer Mme Truss, qui est théoriquement à l’abri d’un vote à la direction pendant une autre année selon les règles du comité d’arrière-ban 1922.

Le chef travailliste Sir Keir Starmer a fait référence à la célèbre attaque de l’ancien chef du parti Neil Kinnock en 1985 contre le groupe militant de gauche à Liverpool alors qu’il soulignait le “chaos grotesque d’un Premier ministre conservateur distribuant des avis de licenciement à son propre chancelier”.

Accusant Mme Truss de s’accrocher au pouvoir, Sir Keir a déclaré: “Il n’y a aucun précédent historique pour ce qu’ils ont fait à notre économie.”