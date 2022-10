Kwasi Kwarteng fait demi-tour sur la date de demi-tour du plan budgétaire

Aujourd’hui, la politique économique du gouvernement a été plongée plus profondément dans le chaos après que Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont mis en place un plan visant à calmer les marchés en présentant une déclaration cruciale de la chancelière.

Les médias ont été informés lundi soir que le plan budgétaire à moyen terme de Kwarteng aurait lieu plus tôt que la date prévue du 23 novembre, après les avertissements des députés que le retard de sept semaines alimenterait la nervosité du marché et pourrait entraîner une hausse plus élevée des taux d’intérêt. .

Les marchés ont augmenté et la livre a atteint un sommet de deux semaines à la suite d’un rapport du Financial Times selon lequel la déclaration – et le jugement de l’Office for Budget Responsibility sur l’impact de ses mesures – aurait plutôt lieu en octobre, avant le 3 Réunion de novembre du comité de fixation des taux de la Banque d’Angleterre.

Mais mardi a vu un changement d’avis, Truss et Kwarteng prenant les ondes pour se réengager à la date d’origine.

M. Kwarteng a semé une nouvelle confusion en déclarant à GB News : “Ce sera le 23 novembre.”

Il a suggéré que les médias avaient surinterprété un commentaire dans son discours d’ouverture à la conférence des conservateurs à Birmingham lundi, dans lequel il a déclaré que la déclaration arriverait “sous peu”.

“Nous sommes bientôt le 23”, a-t-il dit, suggérant que les journalistes avaient “lu les runes” de manière incorrecte.

Et Mme Truss a déclaré à la même chaîne: “Nous avons la date du 23 novembre. C’est à ce moment-là que nous allons établir les prévisions de l’OBR mais aussi notre plan budgétaire à moyen terme.”

Plus tôt dans la journée, il avait été suggéré que tout changement de date ne pouvait pas être officiellement confirmé en public, car le protocole exige qu’il soit d’abord annoncé au parlement.

Mais The Independent comprend maintenant que le Premier ministre et la chancelière ont changé d’avis au cours de la journée de mardi, bien que l’on ne sache pas encore quels facteurs ont joué un rôle dans le retour à la date d’origine.

Le président du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride, avait salué le passage à une date en octobre, qui, selon lui, pourrait persuader le Comité de politique monétaire de la Banque de réduire d’une fraction toute hausse des taux d’intérêt le mois prochain, ce qui pourrait sauver des millions de propriétaires. des centaines de livres de réduction sur leurs versements hypothécaires mensuels.

Le plan à moyen terme de M. Kwarteng devrait inclure des détails sur la manière dont le chancelier prévoit de maîtriser les emprunts à la suite de l’annonce d’un programme de soutien de deux ans pour les factures d’énergie, qui devrait coûter 60 milliards de livres sterling au cours de ses six premiers mois, et un Mini-budget de 43 milliards d’impôts gratuits.

Fondamentalement, le rapport de l’OBR inclura le jugement du prévisionniste officiel sur la question de savoir si les plans – qui devraient inclure un gel des dépenses de la fonction publique, malgré une forte inflation – entraîneront une baisse de la dette en proportion du PIB d’ici trois ans.

Tout calendrier plus long risque de saper davantage la crédibilité du gouvernement en matière de discipline budgétaire.

La livre sterling a légèrement dépassé 1,14 dollar américain mardi matin après des indications selon lesquelles la déclaration très attendue était avancée.