Kwasi Kwarteng et l’idéologie derrière l’effondrement de la livre sterling

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. La Grande-Bretagne regarde le baril d’une catastrophe économique auto-infléchie. Cette semaine, la livre a chuté à un plus bas historique face au dollar au milieu d’une vente massive d’obligations britanniques. Les analystes rejettent la faute sur un seul homme.

Kwasi Kwarteng, 47 ans, est chancelier de l’Échiquier, la première position économique britannique, depuis moins d’un mois, mais il n’est pas inexpérimenté. Avant de devenir député en 2010, il avait travaillé dans des banques d’investissement et des fonds spéculatifs. Il a étudié à Eton College, a obtenu un doctorat de Cambridge et a été boursier Kennedy à Harvard. Historien de l’économie de formation, il a écrit plusieurs livres très appréciés et a remporté de nombreuses bourses.

Et pourtant, quelques semaines après son entrée dans le gouvernement de la nouvelle Première ministre Liz Truss, cet expert économique semble avoir fait chuter l’économie britannique.

En surface, l’histoire semble simple. Vendredi, Kwarteng a annoncé un “mini-budget”. En fait, il contenait des mesures majeures telles que la suppression du taux d’imposition le plus élevé de 45% pour les personnes gagnant plus de 150 000 livres et la suppression du plafond des bonus des banquiers.

On s’attendait à ce que ces mesures réduisent considérablement les revenus du gouvernement. Mais en même temps, le gouvernement de Truss prévoyait de dépenser d’énormes sommes d’argent pour protéger les consommateurs des factures d’énergie en flèche qui sont en partie le résultat de la guerre en Ukraine. Cela signifie qu’il emprunte une grosse somme d’argent dans un contexte de hausse rapide des prix.

Il ne faut pas un doctorat de Cambridge pour voir que ces sommes ne correspondent tout simplement pas.

La réaction des marchés ? Panique. Lundi, la livre est tombée à l’équivalent de 1,03 dollar, soit une baisse de 22 % par rapport à six mois auparavant. L’inflation, déjà élevée, devrait monter en flèche à mesure que les taux d’intérêt augmentent, ajoutant à ce qui a été surnommé la «crise du coût de la vie» en Grande-Bretagne. Deux jours plus tard, la Banque d’Angleterre est intervenue avec une promesse d’urgence d’acheter des obligations illimitées dans une tentative désespérée de consolider l’économie britannique.

Le Fonds monétaire international – l’une des principales institutions financières du monde – a pesé avec le genre de réprimande habituellement réservé aux dictatures de fer-blanc et aux républiques bananières. “La nature des mesures britanniques augmentera probablement les inégalités”, a déclaré le fonds soutenu par l’ONU dans une note profondément critique publiée mardi.

Le mini-budget semble être un désastre plus important pour l’économie britannique que le Brexit, la pandémie et la guerre en Ukraine. Alors, pourquoi le gouvernement de Truss l’a-t-il fait ?

Les analystes ont été laissés perplexes, d’autant plus que le gouvernement de Truss a bafoué les exigences pour que le budget soit évalué par l’Office for Budget Responsibility.

Mais beaucoup pensent que des indices peuvent être trouvés dans les écrits de Kwarteng sur l’économie, qui détaillent une vision contestée – sans doute radicale – des avantages d’un commerce extrêmement libre. Le plus remarquable est un livre écrit par Kwarteng, Truss et d’autres députés conservateurs qui a été publié en 2012, intitulé Britannia Unchained.

Ce livre soutient que la Grande-Bretagne était devenue un « État gonflé » avec des « taxes élevées » et une « réglementation excessive » et que ce n’est qu’en adoptant une position agressive de marché libre et libertaire que le pays secouerait vers une croissance économique puissante. De ce point de vue, la Grande-Bretagne semble particulièrement terrible par rapport aux économies asiatiques à croissance rapide.

“Alors que les enfants indiens aspirent à être médecins ou hommes d’affaires, les Britanniques s’intéressent davantage au football et à la musique pop”, écrit le livre.

La Banque d’Angleterre intervient pour éviter le resserrement du crédit et les retombées économiques

Les auteurs de Britannia Unchained étaient, à l’époque, accusés de faire la une des journaux. Mais comme l’a noté le Financial Times cette semaine, les autres travaux de Kwarteng sur l’histoire économique montrent une méfiance intégrée à l’égard des marchés financiers et des banquiers qui est désormais pertinente.

Sa thèse de doctorat – centrée sur le sujet moins qu’accrocheur de la décision de Guillaume III de rééditer la monnaie anglaise en 1695-1696 – affirmait que «l’intérêt de l’orfèvre et du banquier était tout sauf contraire au bien de la nation. ”

Peu de gens s’opposeraient à l’idée que l’économie britannique a besoin d’une sorte de remaniement. L’économie s’est effondrée depuis le krach financier d’il y a 14 ans, avec un taux de croissance moyen de seulement 1 % depuis lors, contre 2,7 % entre 1948 et 2008.

Le mini-budget de Kwarteng semble créer une sorte de thérapie de choc économique du côté de l’offre pour la Grande-Bretagne. L’inspiration peut venir de l’Amérique et, en particulier, de l’homologue américain de l’idole de la chancelière britannique, Margaret Thatcher : le président Reagan, dont on disait qu’il « affamait la bête » en réduisant le financement de l’État en diminuant les revenus du gouvernement.

Comme Adam Tooze, un économiste de l’Université de Columbia, l’a dit pour le Guardian cette semaine, le chaos du marché pourrait théoriquement soutenir cette idée : « Réduisez les impôts et, à mesure que les recettes publiques se contractent, cela créera une pression irrésistible pour des réductions de dépenses. L’argument est d’autant plus urgent si l’on peut invoquer la pression des marchés financiers.

La Fed incertaine de la direction de l’économie alors que l’effondrement de Wall Street s’aggrave

Mais la Grande-Bretagne n’est pas l’Amérique. « Reaganomics » bénéficiait non seulement du soutien de l’économie la plus forte du monde, mais aussi de sa devise prédominante, le puissant dollar américain.

La Grande-Bretagne que Truss et Kwarteng dirigent n’a ni l’un ni l’autre. Certains de leurs plus fervents partisans n’ont pas encore admis que la Grande-Bretagne est une puissance en déclin, de moins en moins pertinente sur le plan économique à mesure que sa croissance stagne. Janan Ganesh du Financial Times a écrit cette semaine que « tant de ce que la Grande-Bretagne a fait et pensé ces dernières années a du sens si vous supposez que c’est un pays » de 330 millions d’habitants avec une production annuelle de 20 000 milliards de dollars.

À en juger par la réaction au mini-budget, les marchés ne l’achètent tout simplement pas. Les banquiers ne croient pas que les coupes mèneront à la croissance. Certains semblent véritablement choqués que le gouvernement britannique fasse le choix d’augmenter autant son déficit en ce moment – ​​et ce, non pas à cause de difficultés économiques, mais à cause de choix politiques.

“Ce n’est pas tant que le paquet est gros, mais que le gouvernement ne semble pas s’en soucier – et semble parfois accueillir la controverse d’une stratégie qui se rebelle contre l’orthodoxie”, a écrit JP Morgan dans une note aux clients republiée plus tard par le journal de Wall Street.

Kwarteng et ses alliés semblent avoir été pris par surprise par la réaction du marché. Mais ils ont offert peu de commentaires publics pour rassurer les banquiers, sans parler du pays. “Il ne semble pas très concentré ou politiquement très sensibilisé à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires”, a déclaré un député anonyme à The Economist.

Tony Travers, professeur de politique à la London School of Economics, a déclaré au Washington Post : “Ils sont prêts à risquer l’impopularité parce qu’ils pensent que cela fonctionnera à long terme.”

Si cela fonctionne finalement, une grande partie des éloges ira probablement à Kwarteng plutôt qu’à Truss, dont les opinions politiques et économiques semblent avoir considérablement faibli au fil du temps. Kwarteng est considéré comme un véritable adepte de l’économie de l’offre, celui qui a été décrit comme « essentiellement un universitaire » par la femme d’un autre député. Fils d’immigrés ghanéens, il est aussi le premier Noir à occuper le poste de chancelier de l’Échiquier.

Et si ça ne marche pas ? Il y a déjà des spéculations selon lesquelles le gouvernement de Truss coulera avant les prochaines élections, qui, selon les règles actuelles, doivent être convoquées avant janvier 2025. Cela signifierait le cinquième dirigeant britannique en une décennie ou moins, une instabilité politique en plus de l’instabilité économique.