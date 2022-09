Kwasi Kwarteng dévoilera de nouvelles règles budgétaires en novembre dans un contexte de panique du marché

Le chancelier Kwasi Kwarteng doit révéler le “plan budgétaire” du gouvernement le 23 novembre, a annoncé le Trésor dans un contexte de panique du marché face à la frénésie de réductions d’impôts alimentée par l’emprunt.

Le gouvernement a déclaré que la déclaration comprendrait des détails sur la nouvelle approche des règles d’emprunt, de dépenses et de taxation, y compris un engagement à faire en sorte que la dette diminue en proportion du PIB à “moyen terme”.

Le Trésor a également confirmé qu’il n’y aura plus de nouveau budget avant le printemps 2023, à la suite du “plan de croissance” très controversé présenté par M. Kwarteng la semaine dernière.

L’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR) publiera ses prévisions économiques mises à jour en novembre, suivies d’une autre prévision au printemps.

La livre a chuté lundi à son plus bas niveau face au dollar depuis 50 ans, alors que les travaillistes accusaient Liz Truss et M. Kwarteng d’agir comme des “joueurs dans un casino à la poursuite d’une course perdante”.

Cela intervient alors que le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti qu’il était prêt à augmenter les taux d’intérêt “autant que nécessaire” pour contenir l’inflation.

La livre est tombée aussi bas que 1,032 $ avant de remonter à environ 1,08 $ dans les échanges de l’après-midi à Londres. Paul Donovan, économiste en chef d’UBS Global Wealth Management, a déclaré que les investisseurs semblaient considérer le parti conservateur comme “un culte apocalyptique”.

M. Kwarteng a déclaré aux journalistes qu’il n’allait «pas faire de commentaire maintenant» en réaction à la panique du marché, car le n ° 10 a également déclaré que Mme Truss ne répondrait pas.

Mais le Trésor a déclaré que les ministres établiraient d’autres plans “du côté de l’offre” pour l’économie en octobre, y compris des modifications du système de planification, des réglementations commerciales, de l’immigration et de la productivité agricole.

Le Trésor a également annoncé que le gouvernement “s’en tiendrait aux règlements des dépenses” pour cette période d’examen des dépenses, ce qui fait craindre un retour à l’austérité et des milliards de coupes dans le secteur public.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne – qui a exhorté le gouvernement à mettre fin à la politique “schizophrène” de réduction des impôts et d’augmentation des emprunts – a salué la mise à jour de novembre de l’OBR.

“C’est bien de voir que le gouvernement prend maintenant des mesures pour reconnaître la valeur des organes centraux de politique économique du Royaume-Uni – cruciaux pour la crédibilité”, a-t-il tweeté.

Mais d’autres hauts conservateurs étaient plus critiques. Mel Stride, président du comité restreint du Trésor, a été cinglant à propos de l’absence de mise à jour de l’OBR et de plan budgétaire détaillé du gouvernement.

Lundi, M. Stride a laissé entendre que la chancelière s’était trompée dimanche en signalant de nouvelles réductions d’impôts “à venir”. Il a tweeté: “Il serait sage de faire le point sur la façon dont les marchés évaluent au fil du temps les annonces économiques récentes plutôt que de signaler immédiatement la même chose à court terme.”

Le grand conservateur Ken Clarke a déclaré lundi à la BBC que le mini-budget avait « mis en péril » la « réputation de compétence » du parti – ayant comparé la réduction des impôts pour les riches au gouvernement latino-américain.

L’ex-chancelier a déclaré que Margaret Thatcher aurait désapprouvé une réduction des impôts tout en “empruntant beaucoup d’argent” pour le payer. “Je ne crois pas que Margaret aurait approuvé le budget”, a déclaré M. Clarke.

M. Kwarteng devrait réviser les règles budgétaires du gouvernement pour tenir compte de sa tentative radicale et de celle de Mme Truss de faire croître l’économie grâce à des réductions d’impôts alimentées par l’emprunt.

L’une des quatre règles budgétaires existantes exige que la dette diminue en proportion du PIB d’ici la fin de la période d’examen des dépenses en avril 2025.