Kwasi Kwarteng

Boris Johnson a nommé le premier secrétaire d’État noir des conservateurs après qu’Alok Sharma a renoncé à son poste de secrétaire aux affaires pour se concentrer sur l’organisation de la conférence COP26 sur le climat de cette année.

Kwasi Kwarteng, qui était auparavant sous la direction de M. Sharma, va désormais diriger le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS).

Il avait déjà été pressenti pour prendre la présidence du sommet mondial sur le climat à Glasgow, mais M. Sharma, qui dirige les préparatifs depuis février de l’année dernière, a été invité à assumer ce rôle à plein temps.

Anne-Marie Trevelyan, qui a perdu sa place au Cabinet à la suite de la fusion du Département du commerce international et du ministère des Affaires étrangères, est également revenue pour occuper l’ancien rôle de M. Kwarteng en tant que ministre des Affaires, de l’Énergie et de la Croissance propre.

Cela vient après que d’anciens ministres, des entreprises et des groupes environnementaux se soient déclarés préoccupés par le fait que M. Sharma aurait du mal à jongler entre ses fonctions de ministre du Cabinet et l’organisation de la plus grande conférence jamais organisée par le Royaume-Uni.

Certains ont suggéré que le gouvernement est actuellement en retard par rapport à la période précédant la conférence de Paris de 2015 organisée par la France, qui a conduit les pays à signer de nouveaux objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone dans le cadre de l’Accord de Paris.

Le sommet, qui a été reporté de 12 mois en novembre de l’année dernière au covid-19, est considéré comme un élément essentiel du programme environnemental du Premier ministre et de sa vision de la «Grande-Bretagne mondiale» après le Brexit, réunissant près de 200 pays et 90 000 délégués. .

Ayant récemment dévoilé un plan en 10 points pour une révolution industrielle verte, y compris le report de l’interdiction de la vente de voitures à essence et diesel à 2030, M. Johnson considérerait le sommet comme une chance de tisser des liens avec le président élu américain Joe Biden.

M. Biden s’est engagé à annuler la décision de Donald Trump de se retirer de l’Accord de Paris et le soutien de sa nouvelle administration est considéré comme essentiel au succès du sommet de Glasgow.

L’histoire continue

M. Sharma restera ministre au Cabinet Office, mais relèvera directement du Premier ministre, plus que Michael Gove.

S’exprimant après le remaniement de vendredi, il a déclaré: «Le plus grand défi de notre époque est le changement climatique et nous devons travailler ensemble pour créer un monde plus propre et plus vert et reconstruire en mieux pour les générations présentes et futures.

«Compte tenu de l’importance vitale de la lutte contre le changement climatique, je suis ravi d’avoir été invité par le Premier ministre à consacrer toutes mes énergies à cette tâche urgente.»

Se félicitant de cette décision, Richard Black de l’organisation consultative de l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat, a déclaré: «Avec l’élection de Joe Biden comme prochain président américain et le récent engagement de la Chine en matière de neutralité carbone, les opportunités diplomatiques se sont ouvertes pour une action plus ambitieuse sur le changement climatique. . Le travail de M. Sharma sera de les saisir. »

Alors que James Cleverly – qui est devenu en 2019 le premier président noir des conservateurs – était auparavant au Cabinet, M. Kwarteng est le premier à être nommé par le parti au niveau de secrétaire d’État.

Paul Boateng du Labour, maintenant Lord Boateng, est devenu le premier ministre noir du cabinet lorsqu’il a été nommé secrétaire en chef du Trésor en 2002.

Né à Waltham Forest, Londres, en 1975, M. Kwarteng est le fils de migrants ghanéens arrivés au Royaume-Uni en tant qu’étudiants dans les années 1960. Sa mère était avocate et son père économiste au Secrétariat du Commonwealth.

Il a fréquenté St Paul’s Juniors, anciennement connu sous le nom de Colet Court, une école préparatoire indépendante, avant de remporter une bourse à Eton College, où il a remporté le prestigieux prix Newcastle Scholarship pour avoir excellé dans une série d’examens écrits.

Il a ensuite lu des classiques et de l’histoire au Trinity College de Cambridge, où il était membre de l’équipe qui a remporté le University Challenge en 1995.

Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé comme analyste dans les services financiers et a écrit plusieurs livres.

Il s’est d’abord présenté comme candidat conservateur aux élections générales de 2005, puis aux élections de l’Assemblée de Londres en 2008, avant de remporter la circonscription de Spelthorne en 2010.

En 2017, il est devenu secrétaire privé parlementaire de l’ancien chancelier Philip Hammond, avant d’être promu ministre au Département de la sortie de l’Union européenne en 2018 puis ministre au BEIS.