Kwasi Kwarteng démissionne alors que Liz Truss s’apprête à inverser sa politique

LONDRES – La Première ministre britannique Liz Truss a été propulsée à de hautes fonctions par ses promesses audacieuses de suralimenter l’économie chancelante du pays avec d’importantes réductions d’impôts pour les entreprises, les investisseurs et les hauts revenus.

Ça va très mal. Son poste de premier ministre et son gouvernement sont sous le choc, alors que les marchés – et les membres de son propre parti – se demandent comment elle peut simultanément réduire les impôts et maintenir les programmes sociaux sans emprunter beaucoup.