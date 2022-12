Kwasi Kwarteng admet qu’il s’est “emporté” et que le gouvernement de Liz Truss “a tout gâché”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Kwasi Kwarteng a admis qu’il s’était “emporté” pendant son bref passage en tant que chancelier.

Réfléchissant aux sept semaines désastreuses de Liz Truss en tant que Premier ministre, la chancelière qu’elle a limogée après avoir mis en œuvre son programme de réduction des impôts a déclaré que son gouvernement “avait tout gâché”.

M. Kwarteng n’a parlé publiquement qu’une poignée de fois de son mini-budget désastreux et de son éviction du gouvernement, alors que le Premier ministre Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt ont rapidement changé de direction dans le but de rassurer les marchés financiers.

S’adressant au Financial Times, M. Kwarteng a déclaré: «Les gens se sont laissés emporter, moi y compris. Il n’y avait aucune subtilité tactique.

« Mon plus grand regret est que nous n’ayons pas été astucieux tactiquement et que nous ayons été trop impatients. Il y a eu un bref instant et les responsables, moi y compris, ont tout gâché.

Ce n’est pas la première fois que M. Kwarteng parle de son expérience au gouvernement.

Le député de Spelthorne a affirmé en novembre qu’il avait dit à Mme Truss de “ralentir” ses réformes économiques radicales ou de risquer d’être exclue du n ° 10 dans les “deux mois”.

Sa dernière intervention est intervenue après que M. Hunt a dévoilé ses soi-disant «réformes d’Édimbourg» – 30 changements pour «turbocharger» la croissance, notamment en assouplissant les exigences de capital pour les petits prêteurs.

M. Kwarteng avait espéré en tant que chancelier superviser un «Big Bang 2.0» – une référence aux politiques de Margaret Thatcher de 1986 qui ont déclenché un changement massif dans la ville de Londres.





La députée désormais d’arrière-ban a critiqué la décision “folle” de Mme Truss de le renvoyer en tant que chancelière pour avoir mis en œuvre ses plans, tout en refusant de s’excuser pour les turbulences financières déclenchées par leur désastreux mini-budget.

Utilisant plus de 70 milliards de livres sterling d’emprunts supplémentaires, il a présenté un ensemble de mesures comprenant la suppression du taux maximal d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus et la suppression du plafond des bonus des banquiers, en plus d’un programme de soutien énergétique extrêmement coûteux.

Le mini-budget a déclenché des turbulences sur les marchés financiers, faisant chuter la livre sterling, forçant l’intervention de la Banque d’Angleterre et faisant grimper les taux hypothécaires.

Deux jours plus tard, il a signalé que d’autres réductions d’impôts étaient en cours, effrayant davantage les marchés.

Les derniers commentaires de M. Kwarteng sont intervenus après que l’ancienne rédactrice en chef de Mme Truss a déclaré qu’elle avait adopté une “approche Spinal Tap” au gouvernement, exigeant que le volume soit “monté à 11”.

Asa Bennett a déclaré que l’ancien Premier ministre était arrivé à Downing Street déterminé à mettre des “propulseurs de fusée” sous l’économie et que c’était une question de “regret amer” que ses efforts aient échoué.

Le mandat de courte durée de Mme Truss s’est terminé par une humiliation après que son mini-budget a provoqué le chaos sur les marchés financiers, forçant la Banque d’Angleterre à prendre des mesures d’urgence pour empêcher l’effondrement des fonds de pension.

Mme Truss a démissionné après seulement 44 jours de mandat, ses mesures économiques étant rapidement déchirées par le nouveau chancelier Jeremy Hunt et son successeur au n ° 10, Rishi Sunak.