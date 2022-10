Kwasi Kwarteng admet avoir perdu le sommeil à cause du chaos du marché qu’il n’a pas anticipé

Le chancelier Kwasi Kwarteng a admis avoir perdu le sommeil face à la réaction des marchés à son mini-budget, car il semblait admettre qu’il n’avait pas anticipé la réponse paniquée.

M. Kwarteng a également concédé que son mini-budget avait été fait “à très grande vitesse”, mais s’est dit “convaincu à 100% que c’était le bon plan”.

Le chancelier – qui fait face à des appels à une enquête sur sa réception au champagne avec des gestionnaires de fonds spéculatifs – a suggéré que lui et d’autres membres du gouvernement n’étaient pas bons pour « lire » la réaction du marché.

“Il est très difficile d’anticiper la réaction des marchés à quoi que ce soit, et si les politiciens étaient vraiment doués pour lire les marchés, je pense qu’ils seraient probablement des commerçants du marché”, a-t-il déclaré au Courrier le dimanche.

M. Kwarteng a ajouté: «L’une des choses qui a vraiment gâché mon sommeil, ce sont les marchés. Ce genre de chose essaie. J’ai eu des moments difficiles à réagir à ce qui se passe, mais vous savez, je suis très confiant que c’est la bonne chose à faire, et je suis vraiment, vraiment un grand partisan de la Grande-Bretagne.

Le chancelier a nié l’idée que les marchés auraient été plus calmes s’il avait accepté de publier une évaluation indépendante de l’Office for Budget Responsibility (OBR) parallèlement à son plan – arguant qu’il était « trop tôt » pour les prévisions.

“Écoutez, le recul est une belle chose”, a déclaré M. Kwarteng. « Tout s’est fait à grande vitesse, cela ne fait aucun doute… Donc, tout s’est fait à très grande vitesse, c’est vrai.

Arguant qu’il y avait maintenant « plus de stabilité » sur les marchés, il a ajouté : « Je suis convaincu que le plan de croissance est la bonne chose. Il va y avoir de la polémique, les marchés bougent et je veux les stabiliser. »

M. Kwarteng fait face à des appels à une enquête officielle à la suite d’un rapport selon lequel il aurait assisté à une réception privée au champagne avec des gestionnaires de fonds spéculatifs qui auraient tout à gagner d’un effondrement de la livre sterling à la suite de son mini-budget.

La L’heure du dimanche a rapporté qu’il avait rejoint le rassemblement au domicile de Chelsea d’un financier de la ville dans la soirée du 23 septembre où il aurait été «incité» à s’engager dans son plan de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées.

Le dimanche 25 septembre, dans une interview à la BBC, il a déclaré qu’il y avait “plus à venir” – un commentaire accusé d’avoir contribué à effrayer les marchés, poussant la livre, qui était déjà en baisse, à un plus bas historique face au dollar.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: “Alors que les propriétaires en difficulté voyaient leurs factures hypothécaires monter en flèche, il semble que la chancelière sirotait du champagne avec des gestionnaires de fonds spéculatifs profitant de la chute de la livre.”

Elle a ajouté: « À quel point pouvez-vous être déconnecté? Nous avons besoin d’une enquête officielle à ce sujet maintenant.

Cependant, une source proche du chancelier a rejeté toute suggestion d’irrégularité concernant sa présence à la réception.

“Toute suggestion que les participants aient eu accès à des informations privilégiées est un non-sens total”, a déclaré la source. “Le plan de croissance publié vendredi comprenait un engagement à revoir notre code des impôts pour le rendre plus simple, meilleur pour les familles et plus favorable à la croissance.”

La source a ajouté : “Les ambitions du gouvernement en matière de réduction de la pression fiscale ne sont guère un secret d’État”.

M. Kwarteng a également attaqué le Parti travailliste pour l’avoir qualifié de “pas le bon type de Noir”. Cela fait suite aux commentaires du député Rupa Huq – suspendu par le parti travailliste – qui a déclaré que M. Kwarteng était «superficiellement» noir.

Pendant ce temps, Liz Truss a averti les rebelles conservateurs en l’exhortant à abandonner son programme controversé de réduction des impôts qu’elle ne changera pas de cap, leur disant que « le statu quo n’est pas une option ».

Elle est arrivée à Birmingham pour le début de la conférence annuelle du Parti conservateur alors qu’une enquête d’Opinium place les travaillistes à 46%, soit 19 points d’avance sur les conservateurs à 27%%.

Mais l’ancien député conservateur Nick Boles a déclaré que les conservateurs avaient “sauté plus loin vers la droite que même Jeremy Corbyn n’était vers la gauche”, ajoutant: “C’est là où il n’y a littéralement aucun électeur – c’est ce qui est extraordinaire.”

Décrivant Mme Truss et M. Kwarteng comme des “imbéciles”, il a déclaré à Times Radio : “Ils ont toujours été des imbéciles. Il y a ce genre de phénomène en politique du fou intelligent, c’est-à-dire que lorsque vous êtes si intelligent, vous pensez tout savoir, vous n’écoutez personne d’autre.