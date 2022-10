Kwasi Kwarteng abandonne la réduction du taux d’imposition de 45p après la révolte des conservateurs et les turbulences sur les marchés

Kwasi Kwarteng a abandonné son projet de supprimer le taux d’imposition de 45 pence pour les plus hauts revenus après une révolte des conservateurs, dans un revirement humiliant lors de la conférence des conservateurs.

À peine 24 heures après que Liz Truss ait insisté pour que la réduction – pour les personnes les plus riches de Grande-Bretagne, gagnant plus de 150 000 £ – se poursuive, la chancelière a fait marche arrière sous une pression féroce.

“Nous comprenons et nous avons écouté”, a déclaré M. Kwarteng, qualifiant la baisse des taux de 45p de “une distraction de notre mission primordiale de relever les défis auxquels le pays est confronté”.

Le revirement survient après que les gros frappeurs conservateurs Michael Gove et Grant Shapps se sont prononcés contre l’octroi d’énormes récompenses aux riches alors que les avantages devraient être réduits en termes réels.

Il y avait une probabilité croissante que le plan soit rejeté aux Communes, à mesure que la révolte des conservateurs augmentait – malgré le report du vote jusqu’à l’année prochaine.

La descente soulèvera de nouvelles questions sur l’avenir de M. Kwarteng, après que Mme Truss a déclaré à la BBC que la baisse des taux de 45p était sa seule idée.

Le gouvernement espère également calmer les turbulences sur les marchés financiers, bien que le coût de 2 milliards de livres sterling de la suppression du taux de 45 pence ne soit qu’une petite partie de l’énorme augmentation des emprunts publics.

Le plus gros problème était politique – la critique de nombreux conservateurs selon laquelle cela signifiait la mort électorale du parti et détournait l’attention du gel bienvenu des factures d’énergie.

Dimanche, M. Gove a averti que la réduction de 45p montrait “les mauvaises valeurs”, affirmant qu’il ne voterait pas pour cela, tandis que M. Shapps l’a qualifiée d'”erreur directe qui nuit à la crédibilité économique du gouvernement”.

M. Kwarteng devra également réécrire son discours de conférence, plus tard lundi, après que le Trésor a informé qu’il “maintiendrait le cap” sur sa politique.

Il fait toujours face à de nouvelles révoltes contre les réductions imminentes des avantages et des dépenses – pour aider à financer des réductions d’impôts plus larges – et son refus de révéler le verdict de l’Office for Budget Responsibility sur ses plans.

Plus à venir