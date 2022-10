Kwasi Kwarteng a tenu des réunions non divulguées avec des sociétés pétrolières saoudiennes

Le chancelier Kwasi Kwarteng a tenu des réunions non divulguées avec des personnalités de sociétés pétrolières saoudiennes lorsqu’il était secrétaire aux affaires, a-t-on appris.

Documents remis à Le gardien suite aux demandes de la Freedom of Information Act (FoI) montrent que M. Kwarteng a eu des entretiens avec des chefs du pétrole lors d’une visite de deux jours dans le royaume en janvier.

Il a rencontré le directeur général de Saudi Aramco, le directeur général de Sabic et le président du groupe Alfanar, avec certains de ses vols dans le royaume couverts par Saudi Aramco.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS) n’avait pas déclaré les détails des discussions de M. Kwarteng lors de la publication initiale des documents de transparence sur les réunions ministérielles.

Un porte-parole du gouvernement a blâmé une « surveillance administrative » pour l’échec initial à rendre les pourparlers publics, avec des dossiers mis à jour depuis.

L’itinéraire de M. Kwarteng comprenait une rencontre avec le directeur général de Saudi Aramco, Amin Nasser. Les procès-verbaux rédigés par un responsable avec le ministre contiendraient une discussion intitulée “Aramco flight talk”, bien que certains points aient été expurgés.

La rencontre avec M. Nasser a été révélée pour la première fois le mois dernier par Graham Stuart, un ministre du département des affaires, en réponse à une question parlementaire de la députée verte Caroline Lucas.

Le ministre a déclaré que les vols de M. Kwarteng à destination et en provenance de l’Arabie saoudite avaient été pris en charge par le gouvernement, mais a ajouté : “Les vols internes vers le champ pétrolier de Shaybah ont été organisés par le ministère saoudien de l’énergie et également fournis par Aramco”.

Mme Lucas a demandé que les détails de toutes les réunions de M. Kwarteng en Arabie saoudite soient “entièrement” divulgués, critiquant le manque de transparence.

“Tout comme Kwasi Kwarteng envoie un boulet de démolition à notre économie, il refuse de dire la vérité sur ses relations avec les géants pétroliers saoudiens qui détruisent également notre climat”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

Le député a ajouté: “Si notre secrétaire à l’énergie de l’époque, aujourd’hui chancelier, n’a pas déclaré correctement ses réunions, comment pouvons-nous croire que nos politiques climatiques n’ont pas été gaspillées, que notre sécurité énergétique n’a pas été compromise et que les droits de l’homme épouvantables de l’Arabie saoudite record n’a pas été balayé sous le tapis?

Un document d’information remis à M. Kwarteng, divulgué sous le communiqué FOI, a souligné les progrès récents en matière de droits de l’homme saoudiens.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le briefing auquel il est fait référence n’est qu’une partie d’un briefing plus large [Kwarteng] reçu sur l’Arabie saoudite, qui comprenait du contenu sur les droits de l’homme, les récents développements politiques en Arabie saoudite et les activités d’engagement entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite.

Le site du gouvernement déclare que les détails de la transparence avaient été « mis à jour avec des détails supplémentaires sur cinq engagements effectués lors de la visite ministérielle en Arabie saoudite en janvier 2022 ».

Le site Web ajoute: “Ceux-ci ont été initialement omis en raison d’une erreur administrative et ont maintenant été ajoutés conformément à notre engagement en matière de transparence.”