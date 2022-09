Kwarteng sous pression pour agir sur le mini-budget au milieu des craintes d’un “désastre absolu”

Kwasi Kwarteng fait face à des demandes de son propre parti d’agir dans les jours qui suivent, craignant que des millions de personnes ne soient confrontées à une forte hausse des taux hypothécaires – un haut député conservateur décrivant le mini-budget de la semaine dernière comme “un désastre absolu”.

Les députés conservateurs ont appelé à une action rapide pour restaurer la confiance des investisseurs après que le chancelier a déclenché des turbulences sur les marchés et fait chuter la livre à un niveau record.

Le n ° 10 a également été contraint de nier les affirmations d’une scission entre Liz Truss et M. Kwarteng sur la manière de gérer la réaction du marché.

Un haut député d’arrière-ban conservateur a décrit le mini-budget comme “la note de suicide la plus courte de l’histoire”, un clin d’œil à la célèbre description du manifeste électoral du parti travailliste de 1983, racontant L’indépendant cela pourrait être “un désastre absolu”.

L’inquiétude des conservateurs a même pu être vue lors de la conférence du Labour à Liverpool, où un député a déclaré L’indépendant il avait reçu un texte d’un ex-ministre du gouvernement de Boris Johnson exhortant les travaillistes à gagner les prochaines élections, signé « un patriote ».

M. Kwarteng s’est engagé à poursuivre la réduction d’impôt radicale de 45 milliards de livres sterling alimentée par l’emprunt du gouvernement malgré les appels croissants à inverser la tendance, et a déclaré qu’il produirait un “plan crédible” pour réduire la dette publique.

“Nous sommes confiants dans notre stratégie à long terme pour stimuler la croissance économique grâce à des réductions d’impôts et à une réforme de l’offre”, a déclaré mardi la chancelière lors d’une réunion avec les chefs des banques et des investissements.

Mais l’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que M. Kwarteng devait agir “assez vite – et certainement d’ici la conférence du parti”, qui commence à Birmingham ce week-end.

Il a accusé M. Kwarteng de faire “ce que les Américains appellent un ‘Hail Mary’ – jeter tout en l’air et espérer que ça marche”.

“Il doit donner une idée de ce qu’est la pensée, il n’y a eu aucune tentative d’expliquer la pensée la semaine dernière”, a ajouté M. Davis.

(PA)

Sir Bob Neill, le député conservateur qui préside le comité de justice de la Chambre des communes, a également déclaré que M. Kwarteng devait agir “très rapidement” pour rétablir la confiance. Il a appelé la chancelière à présenter le plan budgétaire à moyen terme prévu pour novembre et à repenser à son annonce surprise selon laquelle il supprimait le taux d’imposition le plus élevé, payé par ceux qui gagnent plus de 150 000 £.

Des économistes chevronnés ont également suggéré qu’il fallait plus d’urgence dans la réponse à la crise. Charlie Bean, l’ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré qu’il aurait conseillé à la Banque de convoquer une réunion d’urgence.

M. Kwarteng a tenu un appel avec des députés conservateurs, alors qu’il cherchait à calmer les nerfs à la suite des retombées du marché. Mais Mel Stride, le président conservateur du comité du Trésor des Communes, a averti que la réputation du parti sur l’économie était “en danger”.

Dans une interview, le député conservateur Kevin Hollinrake, également membre du comité du Trésor des Communes, a refusé d’exclure de voter contre le projet de loi de finances contenant certaines des réductions d’impôts prévues par le gouvernement.

Un député conservateur a déclaré L’indépendant il pourrait y avoir une “grande bataille” sur le plan de suppression du taux maximum d’impôt sur le revenu, suggérant que jusqu’à 20 députés pourraient se rebeller sur la question. Mais un autre député d’arrière-ban modéré a minimisé l’idée d’une rébellion contre les réductions d’impôts.

« Vous perdrez le fouet – tout gouvernement qui ne peut pas porter son budget n’est plus un gouvernement. La perte de députés modérés signifiera un nouveau virage vers la droite », ont-ils déclaré.