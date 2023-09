Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Kwasi Kwarteng a déclaré que Liz Truss n’était « pas programmée » pour devenir Premier ministre, alors que l’ancien chancelier s’en est pris à son ancien patron à l’occasion de l’anniversaire de leur mini-désastre budgétaire.

Cela survient alors qu’un « impôt forfaitaire » radical qui aurait vu tous les travailleurs payer seulement 20 pour cent a été envisagé dans leur déclaration d’automne qui a déclenché des troubles économiques et politiques.

Un an après la vague de réductions d’impôts non financées de Mme Truss, l’ancienne Première ministre s’apprête à lancer une attaque étonnante contre le gouvernement de Rishi Sunak – affirmant qu’il a dépensé 35 milliards de livres sterling de plus qu’elle ne l’aurait fait si elle était restée au 10e rang.

L’éphémère Premier ministre utilisera un discours lundi pour défendre son mandat, près d’un an après le malheureux mini-budget qui a contribué à mettre fin à son mandat de Premier ministre après seulement six semaines.

Dans son interview la plus franche à ce jour, M. Kwarteng a remis en question le tempérament de Mme Truss et a affirmé qu’elle aurait « fait exploser » quelque chose – même si les deux hommes avaient échappé au désordre de la déclaration d’automne.

« Je l’aime beaucoup, c’est une personne formidable, très sincère et honnête », a-t-il déclaré au Télégraphele rédacteur politique de dans un nouveau livre. « Mais s’il n’y avait pas eu le mini-budget, elle aurait explosé sur autre chose. »

L’ancienne chancelière a ajouté : « Je ne pense tout simplement pas que son tempérament était bon. Elle n’était tout simplement pas programmée pour devenir Premier ministre.

M. Kwarteng a révélé dans un nouveau livre de Ben Riley-Smith : Le droit de gouvernerqu’il pensait que son limogeage par Mme Truss seulement six jours avant son propre départ était « complètement insensé ».

Kwasi Kwarteng et Liz Truss dans des temps plus heureux (Fil PA)

Convoquée à son bureau après un voyage à Washington DC au milieu de la crise économique, Mme Truss aurait été en larmes d’avoir dû le licencier. « Ils vont s’en prendre à vous maintenant », a déclaré M. Kwarteng.

Il a ajouté : « Ils vont vous demander : si vous l’avez limogé pour avoir fait ce pour quoi vous avez fait campagne, pourquoi êtes-vous toujours là ?

Informé à Jeremy Hunt qu’il allait le remplacer, M. Kwarteng a fulminé : « Hunt ?! Il va tout inverser. Avant de partir, il a dit au Premier ministre : « Vous avez trois semaines. »

Il est également apparu que le gouvernement Truss envisageait une proposition radicalement à droite d’un impôt forfaitaire sur le revenu de 20 pour cent, présentée par le secrétaire d’État aux Affaires de l’époque, Jacob Rees-Mogg. L’idée aurait été qualifiée d’« Estonie complète » par les hauts conservateurs – mais a été rejetée par M. Kwarteng.

Malgré une nouvelle vague d’examens et de critiques à l’égard du mini-budget, Mme Truss devrait défendre ses idées lors d’un discours à l’Institute for Government et critiquer la politique économique de M. Sunak.

Rishi Sunak et Liz Truss étaient des rivaux pour le leadership (Fil PA)

Mme Truss aurait souligné que, selon ses plans, 18,4 milliards de livres sterling auraient été économisés en 2023/24, et 17,1 milliards de livres sterling supplémentaires en 2024/25.

Elle affirmera que le Premier ministre a eu tort d’investir davantage dans les services publics depuis son arrivée au pouvoir et qu’elle souhaitait économiser de l’argent en augmentant les prestations avec les salaires plutôt qu’en augmentant le taux d’inflation.

« Même ces modestes économies n’ont pas obtenu le soutien du parti parlementaire », devrait dire Mme Truss. « C’est un problème très grave pour ceux d’entre nous qui souhaitent voir un gouvernement plus petit qui, en train d’apporter des changements importants aux dépenses, ne bénéficie tout simplement pas d’un soutien politique suffisant. »

Ces commentaires devraient déclencher une nouvelle série de luttes intestines, certains membres de la droite conservatrice étant désireux de voir des réductions de dépenses pour financer des réductions d’impôts.

Andy Street, l’influent maire conservateur des West Midlands, a mis en garde M. Sunak contre l’idée de conditions réelles pour les prestations – qui serait à l’étude. Il a dit au Observateur une hausse conforme à l’inflation « doit se reproduire, car c’est un véritable symbole ».

Dans le même temps, les travaillistes ont déclaré que les propriétaires britanniques avaient subi une perte de plus de 300 milliards de livres sterling au cours de l’année écoulée depuis le mini-budget Truss.

Le parti a souligné une baisse d’environ 5 % des prix de l’immobilier depuis septembre 2022 – affirmant que cela signifiait que les ménages britanniques avaient vu 336 milliards de livres sterling effacés de la valeur de leur propriété au cours de l’année dernière.

Pat McFadden, le ministre du cabinet fantôme travailliste, a déclaré que les familles continuaient de souffrir « grâce à l’économie désastreuse du casino de Liz Truss et Kwasi Kwasi Kwarteng ».