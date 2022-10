Kwarteng insiste sur le fait qu’il n’avait “pas d’autre choix” que de faire quelque chose de différent avec l’économie

Le chancelier a défendu son mini-budget en disant que le gouvernement “n’avait pas d’autre choix” que de faire “quelque chose de différent” pour relancer l’économie.

Alors que le Premier ministre a admis que la stratégie avait causé des “perturbations”, Kwasi Kwarteng a déclaré que le public s’attendait à ce que les dépenses publiques soient étroitement contrôlées.

“Le contribuable britannique s’attend à ce que son gouvernement travaille aussi efficacement et efficacement que possible, et nous répondrons à cette attente”, a-t-il écrit dans Le télégraphe. « Toutes les mesures que nous avons annoncées la semaine dernière ne seront pas universellement populaires. Mais nous devions faire quelque chose de différent. Nous n’avions pas d’autre choix. »

Le chancelier a également insisté sur le fait qu’il produirait un “plan crédible” pour remettre les finances publiques sur les rails avec un “engagement à la discipline des dépenses”.

Alors que les conservateurs se préparaient à se rendre à Birmingham pour leur conférence annuelle, Liz Truss a averti que le pays était confronté à un “hiver difficile” car elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de revenir sur son programme de réduction des impôts.

“Je reconnais qu’il y a eu des perturbations, mais il était vraiment, vraiment important que nous puissions apporter de l’aide aux familles dès que possible”, a déclaré le Premier ministre dans une interview groupée avec les diffuseurs vendredi.

“Cet hiver va être difficile et je suis déterminé à faire tout ce que je peux pour aider les familles et aider l’économie en ce moment.”

Ses commentaires sont intervenus à la fin d’une semaine tumultueuse qui a vu la livre s’effondrer à un niveau historiquement bas par rapport au dollar et la Banque d’Angleterre contrainte de dépenser des milliards pour racheter la dette publique afin d’éviter un effondrement du secteur des retraites.

La liquidation de la livre sterling a fait craindre que des millions de détenteurs d’hypothèques ne soient confrontés à des augmentations écrasantes de leurs remboursements alors que la Banque s’apprête à augmenter les taux d’intérêt pour soutenir la devise et limiter l’inflation.

La tourmente a éclaté après que les marchés ont eu peur du paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de M. Kwarteng – le plus important en 50 ans – tout en engageant des milliards pour plafonner les factures d’énergie pour les deux prochaines années.

Alors que les conservateurs chutent dans les sondages d’opinion – l’un d’eux a montré que les travaillistes ouvrent une avance jusqu’ici impensable de 33 points – certains députés conservateurs ont fait pression pour un changement de cap.

Bien qu’elle soit à Downing Street depuis moins d’un mois, certains se sont demandé si Mme Truss pouvait maintenant survivre jusqu’à la fin de l’année, car le parti a vu sa réputation sur l’économie déchiquetée.

Le Premier ministre, cependant, a insisté sur le fait que M. Kwarteng avait raison de réduire les impôts dans le cadre de leur plan visant à accélérer le taux de croissance économique lent du Royaume-Uni.

“Ce qui est important pour moi, c’est que nous remettions l’économie britannique sur les rails, que nous maintenions des impôts bas, que nous encourageons les investissements dans notre pays et que nous traversions ces temps difficiles”, a-t-elle déclaré.





Je pense qu’il est important que nous examinions un État extrêmement vaste et que nous examinions comment nous pouvons nous assurer qu’il est pleinement aligné sur une économie à faible fiscalité Secrétaire de mise à niveau Simon Clarke

Alors que certains analystes mettaient en garde contre une compression des dépenses publiques pour maîtriser la dette, le Premier ministre a de nouveau refusé de s’engager à l’augmentation annuelle des prestations en fonction de l’inflation – ce que Rishi Sunak avait promis de faire lorsqu’il était chancelier.

Pressée dans son interview, Mme Truss a seulement déclaré que c’était “quelque chose que la secrétaire au travail et aux pensions (Chloe Smith) examine”.

Elle a ajouté: “Ce qui est important pour moi, c’est que nous soyons justes dans les décisions que nous prenons, mais surtout que nous aidons les familles et les entreprises en cette période très difficile avec leurs prix de l’énergie.”

Un allié clé du Premier ministre, le secrétaire de niveau supérieur Simon Clarke, est toutefois allé plus loin en suggérant que le gouvernement cherchait à réduire la taille globale de l’État.

“Je pense qu’il est important que nous examinions un État extrêmement vaste et que nous examinions comment nous pouvons nous assurer qu’il est pleinement aligné sur une économie à faible taux d’imposition”, a-t-il déclaré. Les temps.

M. Kwarteng doit publier le 23 novembre un plan budgétaire à moyen terme décrivant comment il entend réduire la dette en proportion du PIB, ainsi qu’un ensemble actualisé de prévisions économiques de l’Office for Budget Responsibility (OBR).

L’absence de nouvelles projections de l’OBR indépendant a été considérée comme l’une des principales raisons pour lesquelles les marchés ont si mal réagi au mini-budget de la chancelière.

Certains députés conservateurs l’ont pressé d’avancer la date de publication afin de restaurer la confiance du marché dans le gouvernement.

Après une rencontre très inhabituelle vendredi avec le Premier ministre et la chancelière, le chef de l’OBR, Richard Hughes, a confirmé qu’ils remettraient leurs prévisions préliminaires au Trésor en fin de semaine prochaine.

Cependant, M. Kwarteng a clairement indiqué qu’il souhaitait s’en tenir à la date du 23 novembre pour permettre aux ministres de définir une série de réformes du côté de l’offre pour soutenir le plan de croissance.

Ils incluent des modifications de la réglementation du secteur financier, de l’immigration et des règles de planification, M. Clarke laissant entendre qu’ils pourraient inclure des modifications de la ceinture verte.

“Le fait que la ceinture verte soit plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était lorsque Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir est une situation extraordinaire”, a-t-il déclaré.

“Nous devons envisager un système de planification dans lequel nous procédons à des ajustements judicieux qui ne menacent pas les communautés et consistent essentiellement à suivre le consentement populaire et à créer des incitations permettant aux zones locales de soutenir la croissance.”