Kwarteng insiste sur le fait que Truss serait «fiscalement responsable» en tant que Premier ministre alors qu’il cherche à rassurer les marchés

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, qui devrait être le prochain chancelier britannique, a déclaré que Liz Truss ne ferait pas exploser les finances publiques alors qu’il s’efforçait de rassurer les marchés avant les résultats de la course à la direction des conservateurs.

L’alliée de Mme Truss a déclaré que le cadre budgétaire du Trésor serait bientôt revu “compte tenu de la gravité des chocs économiques auxquels nous sommes confrontés”.

Ecrire dans leFinancial Times, M. Kwarteng a déclaré que la nouvelle administration “agirait de manière responsable sur le plan budgétaire”, même s’il faudra “un certain assouplissement budgétaire”.

Si elle est élue, Mme Truss – qui devrait être confirmée comme la gagnante de la course à la direction lundi – a promis de lancer immédiatement “une action sur les factures d’énergie et l’approvisionnement énergétique”.

M. Kwarteng a déclaré qu’il évaluerait la règle budgétaire clé selon laquelle la dette devrait diminuer en proportion du revenu national au cours de la troisième année des prévisions pour s’assurer qu’elle fonctionnait toujours pour l’économie.

“Compte tenu de la gravité de la crise à laquelle nous sommes confrontés, il faudra un assouplissement budgétaire pour aider les gens à passer l’hiver”, a écrit M. Kwarteng dans le FT.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait se permettre d’emprunter davantage, ajoutant que, parmi les pays du G7, seule l’Allemagne avait un ratio dette / PIB inférieur.

Il a poursuivi: “Liz est attachée à un État allégé et, à mesure que le choc immédiat s’atténuera, nous travaillerons pour réduire le ratio dette / PIB au fil du temps.”

Les autres politiques de Mme Truss incluent la réduction des impôts, qui, selon elle et M. Kwarteng, stimulera la croissance.

Le FT a calculé que la hausse de l’inflation, la flambée du coût de la dette publique et les promesses de Mme Truss sur les dépenses de défense et les impôts entraîneront un trou de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

Rishi Sunak, candidat à Mme Truss pour la direction conservatrice et ancienne chancelière, a déclaré que son rival “verserait de l’huile sur le feu” de l’inflation.

Il a fait valoir que les plans de Mme Truss pourraient perturber les marchés en raison de la nécessité d’emprunter des dizaines de milliards pour financer les réductions d’impôts.

Les marchés financiers se sont penchés sur les promesses faites par les deux prétendants à devenir le prochain Premier ministre et ils sont inquiets,L’indépendantrapporté dimanche. Ils sont particulièrement préoccupés par Liz Truss car elle est la favorite.

Les preuves en sont la chute de la livre la semaine dernière, la flambée des rendements des gilts et la mesure dans laquelle les actions des sociétés britanniques à moyenne capitalisation axées sur le marché intérieur ont été déclassées par rapport à leurs homologues plus grandes qui dépendent davantage des marchés mondiaux. marchés que le marché intérieur.

La livre est désormais proche de son plus bas niveau face au dollar depuis 30 ans, et la banque HSBC pense qu’elle ira plus bas. Elle vient de connaître le pire mois depuis le référendum sur le Brexit, et on parle même d’une parité avec le dollar.

Cela ne s’est jamais produit auparavant. Le plus bas jamais atteint a été le 25 février 1985, lorsqu’il est tombé à 1,054 $.

Le résultat de la course à la direction des conservateurs de sept semaines sera annoncé lundi midi.