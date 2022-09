Kwarteng fait allusion à d’autres réductions d’impôts à venir alors qu’il exclut la limite d’emprunt du gouvernement

Kwasi Kwarteng a fait allusion à d’autres réductions d’impôts à venir – et a exclu toute limite aux emprunts du gouvernement – ​​alors qu’il semblait ignorer les critiques de son « pari » sur le mini-budget.

Le chancelier a effrayé les marchés vendredi en dévoilant 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts parallèlement à une augmentation massive des emprunts.

En plus d’inverser la hausse de l’assurance nationale et de renoncer à une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés, dans le but de stimuler la croissance économique, il a également annoncé qu’il supprimait le taux d’imposition le plus élevé pour les plus hauts revenus.

Mais la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans au milieu des inquiétudes concernant les emprunts et la question de savoir si les plans fonctionneraient.

Dans une interview accordée à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC, M. Kwarteng a suggéré que le gouvernement annoncerait d’autres réductions d’impôts dans un proche avenir.

Il a défendu les modifications apportées à l’assurance nationale et une réduction du taux de base de l’impôt à 19 pence en disant « et il y a plus à venir.

“Nous ne sommes ici que depuis 19 jours. Je veux voir, au cours de l’année prochaine, les gens conserver une plus grande partie de leurs revenus parce que je crois que ce sont les Britanniques qui vont diriger cette économie.”

Mais il a refusé de mettre une limite aux emprunts du gouvernement. S’il y avait un événement « extrême », il a dit : « Je ne peux pas dire que nous n’emprunterons pas pour faire face à cela ».

Plus tôt, Sir Keir Starmer a déclaré qu’un gouvernement travailliste rétablirait le taux d’imposition le plus élevé de 45%. Mais il a dit qu’il soutenait les plans de réduction du taux de base.

Il a déclaré: “Je ne pense pas que le choix d’avoir des réductions d’impôts pour ceux qui gagnent des centaines de milliers de livres soit le bon choix alors que notre économie se débat comme elle est, que les travailleurs se débattent comme ils le font. . c’est le mauvais choix”.

Il avait subi la pression du maire travailliste Andy Burnham, qui a déclaré qu’un futur gouvernement travailliste devrait annuler la réduction de l’impôt sur le revenu de 1p et ramener le taux de 45p.

Paul Johnson, le directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a mis en garde contre le pari que la chancelière a fait. Il a déclaré que le mini-budget – le plus gros ensemble de réductions d’impôts en 50 ans – avait été annoncé «sans même un semblant d’effort pour faire s’additionner les chiffres des finances publiques. Au lieu de cela, le plan semble être d’emprunter de grosses sommes à des taux de plus en plus chers, de mettre la dette publique sur une trajectoire ascendante insoutenable et d’espérer que nous obtenons une meilleure croissance.

“M. Kwarteng ne fait pas que parier sur une nouvelle stratégie, il parie la maison.”