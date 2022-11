Kwarteng dit qu’il a averti Truss de “ralentir” avec un plan économique radical

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Kwasi Kwarteng a déclaré avoir averti Liz Truss qu’elle risquait d’écourter son mandat de Premier ministre en précipitant des réformes économiques radicales.

Dans une interview explosive, sa première depuis son limogeage en tant que chancelier, M. Kwarteng a déclaré TalkTV il a conseillé à Mme Truss de “ralentir” et d’adopter une “approche méthodique et stratégique” pour atteindre son objectif de stimuler la croissance.

Il a déclaré que le Premier ministre avait refusé d’accepter que son ensemble de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées soit allé trop loin, trop vite, l’amenant à l’avertir “vous aurez deux mois si vous continuez comme ça”. Mme Truss a été expulsée après 44 jours.

M. Kwarteng a refusé de s’excuser pour sa part dans le chaos qui a suivi le mini-budget lorsqu’on lui a demandé s’il voulait le faire.

Il a reconnu “qu’il y avait des turbulences et je le regrette”, ajoutant qu’il était désolé pour les personnes qui remboursaient leurs maisons après que les taux de remboursement aient déjà augmenté en réponse aux troubles du marché des gilts qui ont suivi sa déclaration budgétaire du 23 septembre.

Interrogé sur qui contrôlait le calendrier du mini-budget, M. Kwarteng a déclaré qu’il en portait “une certaine responsabilité” mais a ajouté: “Après le mini-budget, nous allions à une vitesse vertigineuse et j’ai dit, vous savez, nous devrions ralentir, ralentir. Elle a dit : “Eh bien, je n’ai que deux ans” et j’ai dit : “Tu auras deux mois si tu continues comme ça”. Et c’est, j’ai peur, ce qui s’est passé.

«Je pense que le Premier ministre était tout à fait d’avis que nous devions faire avancer les choses rapidement. Mais je pense que c’était trop rapide.

M. Kwarteng a également déclaré TalkTV qu’il avait averti Mme Truss qu’elle serait nommée Premier ministre dans les “trois ou quatre semaines” après l’avoir limogé en tant que chancelier.

Parlant de sa pensée lorsqu’elle l’a licencié, M. Kwarteng a déclaré au diffuseur: «C’est fou. Les premiers ministres ne se débarrassent pas des chanceliers. Je crois que je lui ai dit à l’époque : ‘Ça va durer trois ou quatre semaines’. Je ne savais pas que cela n’allait durer que six jours.

Mme Truss a amené M. Kwarteng, un ami, voisin et allié idéologique de longue date, à Downing Street avec elle. Il a dit qu’ils étaient restés amis mais qu’il n’avait pas encore rappelé après plus de deux jours. « Je vais la rappeler », a-t-il dit.

Bien qu’il ait accepté la folie de sa soi-disant «course vers la croissance» et de celle de Mme Truss, il a utilisé l’interview pour avertir à plusieurs reprises Rishi Sunak qu’il ne pouvait pas «simplement continuer à augmenter les impôts».

Kwarteng et Truss à la conférence conservatrice d’octobre (Getty)

Il a ajouté que même s’il acceptait que certaines hausses d’impôts soient nécessaires pour le moment, “vous n’allez pas faire croître une économie ou stimuler la croissance économique en augmentant nos impôts”.

M. Kwarteng a déclaré que M. Sunak était un “Premier ministre très crédible”, mais a averti que lui et le nouveau chancelier, Jeremy Hunt, ne devraient pas blâmer tous les problèmes du gouvernement sur les anciens locataires de Downing Street.

Il a déclaré: «La seule chose qu’ils pourraient éventuellement nous reprocher, ce sont les taux d’intérêt et les taux d’intérêt ont baissé et les taux des gilts ont baissé. Je veux dire, ce n’est pas que la dette nationale a été créée par les 44 jours de gouvernement de Liz Truss.