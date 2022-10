Kwarteng dira aux critiques conservateurs que son plan est “le bon” dans un discours de conférence

Kwasi Kwarteng enverra lundi un message de défi aux critiques conservateurs le suppliant de revenir sur son paquet budgétaire de réductions d’impôts pour les riches, déclarant : « Nous devons maintenir le cap. Je suis convaincu que notre plan est le bon.

Dans un discours à la conférence des conservateurs à Birmingham qui sera étroitement surveillée sur les marchés financiers, le chancelier insistera sur le fait que ses 45 milliards de livres sterling constituent la base de la croissance de l’économie britannique et sont “le seul moyen d’atteindre la viabilité financière à long terme”. ”.

Bien qu’il ait effrayé les marchés en n’expliquant pas comment il financera les réductions d’impôts, M. Kwarteng affirmera que son plan est soutenu par un “engagement à toute épreuve en faveur de la discipline budgétaire”.

La position du chancelier représente un pari à gros enjeux après que son paquet ait été qualifié par un député de “folie inepte” et qu’un autre l’ait qualifié de “suicide électoral”.

Toute réaction défavorable des marchés ajoutera à la pression intense exercée sur la chancelière et le Premier ministre Liz Truss pour qu’ils renoncent à l’élément le plus toxique du plan, l’abolition de la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu de 45 pence pour les revenus supérieurs à 150 000 £.

L’ancien chancelier George Osborne a déclaré que c’était “touch and go” si Kwarteng survivrait, déclarant à Channel 4 Spectacle d’Andrew Neil ce serait des « rideaux » pour la chancelière si son discours était mal reçu.

Et l’ancienne ministre Nadine Dorries a déclaré que Mme Truss avait déjà clairement indiqué qu’elle était prête à “jeter la chancelière sous un bus” après que le Premier ministre a déclaré à la BBC que la réduction maximale avait été décidée par Kwarteng.

M. Kwarteng devrait dire que, sans “une nouvelle approche” du gouvernement pour stimuler la croissance économique, le Royaume-Uni était destiné à suivre la voie d’un “déclin lent et maîtrisé”.

Il répétera son objectif de croissance annuelle du PIB de 2,5%, qui a été régulièrement atteint sous les gouvernements travaillistes de Tony Blair et Gordon Brown, mais n’a été atteint que trois fois sous les administrations dirigées par les conservateurs qui ont suivi.

Et il dira qu’il était inacceptable que la charge fiscale globale du Royaume-Uni en proportion du PIB atteigne un sommet en 70 ans, comme prévu par son prédécesseur conservateur Rishi Sunak.

Il dira à la conférence : « Je refuse d’accepter que c’est en quelque sorte le destin de la Grande-Bretagne de tomber dans le statut de pays à revenu intermédiaire, ou que le fardeau fiscal atteignant un sommet de 70 ans est en quelque sorte inévitable.

« Ce n’est pas le cas et ne devrait pas l’être.

« Nous avions besoin d’une nouvelle approche, axée sur l’augmentation de la croissance économique.

“C’est le seul véritable moyen d’offrir des salaires plus élevés, plus d’emplois et, surtout, des revenus pour financer nos précieux services publics, et c’est le seul moyen d’atteindre la viabilité budgétaire à long terme.”

Pourquoi la livre est-elle faible après l’annonce du mini-budget ?

Et il tournera son visage contre les appels toujours plus forts des députés conservateurs pour un demi-tour sur le taux de 45 pence et l’abolition du plafond sur les bonus des banquiers, en disant : « Nous devons garder le cap. Je suis convaincu que notre plan est le bon.

M. Kwarteng dira à la conférence que la Grande-Bretagne ne devrait pas accepter le sort d’impôts élevés, le ralentissement des taux de croissance à long terme et la livraison “douloureusement lente” des projets d’infrastructure.

“Ce dont la Grande-Bretagne a besoin, c’est de la croissance économique et d’un gouvernement entièrement engagé dans la croissance économique”, dira-t-il.

“C’est pourquoi nous allons forger un nouvel accord économique pour la Grande-Bretagne, soutenu par un engagement à toute épreuve en faveur de la discipline budgétaire.”

La croissance créera plus d’entreprises et d’emplois, et des salaires plus élevés, et est une condition nécessaire pour un NHS fort, de bonnes écoles et des infrastructures de qualité, dira-t-il aux militants.

«Avec ce plan, nous visons une croissance tendancielle annuelle de 2,5%», dira la chancelière. « Nous l’avons fait avant. Nous pouvons le refaire.

“Et même face à l’extrême volatilité des marchés mondiaux, avec des devises majeures aux prises avec un dollar américain incroyablement fort et des tendances à plus long terme allant du changement démographique au changement climatique, nous montrerons que notre plan est solide, crédible et augmentera la croissance.

“C’est ma promesse au peuple de ce pays.”