Kwarteng annonce l’annulation de la hausse de l’assurance nationale un jour avant le budget

La hausse de 1,25 point de pourcentage de l’assurance nationale sera inversée à partir du 6 novembre, a annoncé le chancelier Kwasi Kwarteng.

Cette décision avance la réduction d’impôt – promise par le Premier ministre Liz Truss lors de sa campagne à la direction conservatrice – à partir de la date prévue d’avril de l’année prochaine.

Un jour avant son budget d’urgence vendredi, M. Kwarteng a déposé un projet de loi visant à abolir la taxe sur la santé et les soins sociaux de Rishi Sunak, qui avait pour but de lever 13 milliards de livres sterling par an pour réduire les listes d’attente du NHS et soulager la crise financière paralysant le système de soins.

Mais la chancelière a insisté sur le fait que les systèmes de santé et de soins ne seront pas perdants du changement, car les mêmes sommes seront trouvées sur la fiscalité générale.

Il a déclaré que près de 28 millions de personnes conserveront en moyenne 330 £ supplémentaires de leur argent l’année prochaine, 920 000 entreprises économisant également en moyenne près de 10 000 £.

Annonçant cette décision, M. Kwarteng a déclaré : « Taxer notre chemin vers la prospérité n’a jamais fonctionné. Pour élever le niveau de vie de tous, nous devons être sans vergogne quant à la croissance de notre économie.

“La réduction des impôts est cruciale à cet égard – et que les entreprises réinvestissent les liquidités libérées dans de nouvelles machines, baissent les prix dans les ateliers ou augmentent les salaires du personnel, l’annulation de la taxe les aidera à se développer, tout en permettant au public britannique de conserver plus de ce qu’ils gagnent. »

M. Sunak a annoncé en septembre dernier qu’il augmentait les cotisations d’assurance nationale des employés de 1,25 point de pourcentage, passant de 12 à 13,25 %. Dans le même temps, les cotisations patronales au NI ont été augmentées du même montant dans ce que certains députés conservateurs considéraient comme une taxe sur le travail.

Après un an de paiement supplémentaire de NI, la taxe devait être rebaptisée Health and Social Care Levy en 2023.

Le travailleur moyen devait perdre 255 £ à cause du déménagement, mais M. Sunak a atténué le coup dans son budget de printemps cette année en modifiant les seuils auxquels NI est payé.