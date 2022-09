Kwarteng abandonne l’augmentation prévue des droits de douane sur la bière et le vin

Kwasi Kwarteng a abandonné aujourd’hui une augmentation prévue des taxes sur l’alcool dans son mini-budget alors qu’il élaborait des plans pour des milliards de livres de réductions d’impôts et davantage d’emprunts.

Dans une déclaration au Parlement vendredi, la chancelière a déclaré que les hausses de taxes prévues sur la bière, le cidre, le vin et les spiritueux seront toutes annulées.

Cela vient après que Rishi Sunak, l’ancien chancelier, a annoncé en février qu’il taxerait les boissons en fonction de leur degré d’alcool. Les modifications devaient entrer en vigueur le 1er février de l’année prochaine.

Mais le nouveau chancelier a déclaré qu’il avait “écouté les préoccupations de l’industrie” et s’est engagé à introduire une mesure transitoire de 18 mois pour les droits de douane sur le vin.

“Notre volonté de moderniser s’étend également aux droits sur l’alcool”, a-t-il déclaré. “J’étendrai également l’allègement des tirages pour couvrir les petits fûts de 20 litres et plus, afin d’aider les petites brasseries.

“Et, en cette période difficile, nous n’allons pas laisser les taux de droits sur l’alcool augmenter conformément au RPI (indice des prix de détail).”

Kwasi Kwarteng a dévoilé ses plans pour l’économie britannique au parlement (PA)

Les droits sur l’alcool augmentent généralement en fonction du RPI, qui se situe à 12,3% et est lié à l’inflation, actuellement à 9,9% mais qui devrait augmenter. Le niveau actuel de RPI est le plus élevé depuis les années 1980.

Selon l’analyse du Trésor, cette décision équivaut à 600 millions de livres sterling de réductions d’impôts, le consommateur économisant 7 pence sur la bière, 4 pence sur une pinte de cidre, 3 pence sur une bouteille de vin et 1,35 livre sterling sur une bouteille de spiritueux.

Kwasi Kwarteng a présenté son premier “mini budget” au parlement après avoir été nommé chancelier de l’Échiquier (Unité d’enregistrement parlementaire (PRU)/AFP via Getty Images)

Dans sa déclaration, que le gouvernement a qualifiée d ‘”événement fiscal”, M. Kwarteng a également aboli le taux maximal d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus alors qu’il dépensait des dizaines de milliards de livres dans le but de stimuler la croissance pour alléger le coût de la vie. crise.

Il a supprimé le taux maximal de 45% de l’impôt sur le revenu et a avancé la réduction prévue du taux de base à 19 pence la livre un an plus tôt en avril.

Il a également révélé son estimation selon laquelle le renflouement des factures d’énergie sur deux ans coûtera environ 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois à partir d’octobre.

Le gel des droits d’alcool de vendredi survient à un moment où les pubs à travers le pays continuent de lutter à la suite de la pandémie de Covid et d’augmenter les frais généraux au milieu de la crise du coût de la vie.

Beaucoup ont déjà été contraints de fermer en raison du coût exorbitant du gaz et de l’électricité.