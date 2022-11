Kwame Raoul déclare la victoire sur Thomas DeVore pour sa réélection au poste de procureur général de l’Illinois – Shaw Local

Après une campagne alimentée par des désaccords sur la loi SAFE-T de l’Illinois et les efforts d’atténuation du COVID-19 à l’échelle de l’État, le procureur général Kwame Raoul a déclaré mardi la victoire sur l’avocat de Downstate Thomas DeVore dans sa candidature à la réélection.

Raoul, un démocrate de Chicago et fils d’immigrants haïtiens, demandait aux électeurs de l’Illinois un second mandat en tant que principal avocat de l’État. DeVore, un républicain de Sorento, et le libertarien Daniel K. Robin, un avocat à la retraite de Schaumburg, cherchaient à bloquer les espoirs de réélection de Raoul.

« Merci, Illinois ! Je suis touché et honoré que vous m’ayez réélu procureur général », a déclaré Raoul dans un tweet. “Je défendrai toujours vos droits, je réprimerai la violence armée, je protégerai les enfants des dangers en ligne et je me battrai comme un diable pour m’assurer que l’Illinois reste un refuge pour les femmes !”

Le titulaire menait tard mardi soir avec 1 502 155, soit 55%, contre 1 510 498 de DeVore ou près de 43% et Robin 78 068 ou 2,2% avec 75% des voix comptées, selon des totaux non officiels.

Au cours de la campagne, Raoul et DeVore se sont disputés sur divers sujets, y compris la gestion par le gouverneur démocrate JB Pritzker de la pandémie de coronavirus. Avant de se présenter aux élections dans tout l’État, la reconnaissance du nom de DeVore a été renforcée dans tout l’État lorsqu’il a contesté les mesures d’atténuation du COVID-19 de Pritzker devant les tribunaux, y compris des mesures visant à bloquer le mandat de masque scolaire du gouverneur.

Raoul a prêté serment en tant que procureur général en 2019 après avoir passé 14 ans au Sénat de l’Illinois.

Le procureur général de l’État de l’Illinois, Kwame Raoul, écoute les commentaires du public au musée historique de la région de Joliet à Joliet, Ill, dans cette photo d’archive de septembre 2021. (Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

Dans un entretien avec les rédacteurs des médias de l’Illinois Associated PressDeVore a déclaré qu’il avait présenté une «question juste» lorsqu’il a contesté les déclarations de catastrophe de Pritzker pendant la pandémie – et le mandat de masque scolaire du gouverneur.

“Je pense que l’une des choses que nous avons apprises au cours des deux dernières années est qu’il y avait une question juste à poser sur l’étendue de la capacité du gouverneur à délivrer certains de ces mandats”, a déclaré DeVore lors de l’entretien. . “Vous savez, certains d’un côté de la conversation disent qu’il pourrait absolument le faire. Vous en avez eu qui disaient qu’il ne pouvait absolument pas. Mais je pense que nous serions tous d’accord, en tant qu’intellectuels, qu’il y avait une bonne question.

Raoul a convenu lors de l’entretien que c’était une question juste, mais que DeVore a abusé des ressources du tribunal avec ses multiples tentatives pour bloquer les efforts d’atténuation de Pritzker.

« Je suis d’accord avec M. DeVore. C’était une question juste à poser », a déclaré Raoul. «Mais combien de fois vous la posez est aussi une bonne question. Il a été demandé et répondu à plusieurs reprises dans plusieurs procès. Et les ressources des tribunaux n’auraient pas dû être abusées comme elles l’ont été.

Raoul et DeVore étaient également en désaccord sur la loi SAFE-T de 2021, qui devrait mettre fin à la caution en espèces dans l’Illinois l’année prochaine.

DeVore, qui s’est opposé à la loi comme étant inconstitutionnelle, a déclaré que Raoul aurait dû contester la mesure devant les tribunaux.

Thomas DeVore, candidat au poste de procureur général de l’Illinois, prend la parole lors du rassemblement du GOP au 115 Bourbon Street à Merrionette Park lundi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Nous avons maintenant plus de 50 procureurs d’État dans l’État de l’Illinois qui font maintenant, à toutes fins pratiques, le travail du procureur général en apportant des causes d’action sur de nombreux chefs d’accusation inconstitutionnels”, a déclaré DeVore. “C’est en fait anticonstitutionnel.”

Raoul a reconnu que les législateurs des États devaient clarifier la loi lors de leur prochaine session de veto, mais a déclaré qu’il soutenait le principe général de l’élimination de la caution en espèces.

“Mon obligation en tant qu’avocat en général est envers la justice”, a déclaré Raoul. « Et donc si la preuve est telle, ou la loi est telle, que je devrais admettre l’inconstitutionnalité, j’aurais une conversation avec mon client, et nous devrions le faire. Je ne crois pas que ce soit le cas ici. »

Capitol News Illinois et Associated Press ont contribué à ce rapport.