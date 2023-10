Getty Images/Rochelle Brodin

EXCLUSIF: Yémi Bamiro (Combattre le pouvoir) a été configuré pour diriger Le noir est beau : l’histoire de Kwame Brathwaiteun documentaire mettant en lumière la vie et l’œuvre de l’activiste, icône culturelle et photojournaliste renommé Kwame Brathwaite, que Wayfarer Studios (Esdras, Ça se termine avec nous) se développe en partenariat avec Misfits Entertainment (McQueen, Phoenix en résurrection), The Creative Coalition et The Kwame Brathwaite Archive.

Célébration de l’histoire, de l’art et de la culture des Noirs, le film retracera l’ascension de Brathwaite vers une position d’influence considérable dans le contexte de la deuxième Renaissance de Harlem, du mouvement des droits civiques et de l’évolution de l’art moderne. Pionnier et père fondateur du mouvement « Black is Beautiful », Brathwaite est peut-être mieux connu pour avoir co-créé Grandassa Models, un groupe de mannequins noires qui promouvaient les idéaux de mode et de beauté d’inspiration africaine, dans le but de favoriser un éloignement de la norme eurocentrique plus traditionnelle en mettant en valeur une apparence et une sensation plus cosmopolites. Le mouvement a été documenté à travers les photographies de rassemblements de Brathwaite qui comprenaient de la musique, des lectures de poésie, des pièces de théâtre et de l’art sous ses diverses formes. Avec Grandassa Models, il a réussi à créer un environnement authentique et non filtré où les gens peuvent être eux-mêmes et embrasser leur beauté naturelle, et à ce jour, le groupe se réunit chaque semaine.

Le travail de Brathwaite est apparu dans des publications telles que Vogue, The New Yorker, The New York Times, Essence, Blues and Soul, New York Post, New York Magazine et National Geographic. Au cours de sa carrière de plus de six décennies, il a pris des photos de tout le monde, de Mohammed Ali aux Jackson 5 en passant par Nelson Mandela et Grace Jones, tout en accordant la même attention aux individus ordinaires.

En utilisant son médium photographique pour mettre en lumière la convergence de la mode, de l’activisme, de la musique et de l’art à l’échelle mondiale, Brathwaite a capturé des moments spectaculaires de l’histoire, petits et grands. Sa contribution par excellence à l’esthétique noire continue d’inspirer la prochaine génération de photographes, de célébrités et d’artistes sur tous les supports, messages et marques.

Aider les Le noir est beau Les cinéastes dans leur mission de célébrer la vie et les talents uniques de Brathwaite sont les archives massives de matériaux inédits auxquelles ils ont pu accéder via la succession du créateur. Le co-fondateur de Wayfarer Studios, Steve Sarowitz, produira le documentaire aux côtés du co-fondateur et copropriétaire de Misfits Entertainment, Andee Ryder. Les producteurs sur la photo incluent Justin Baldoni et Andrew Calof de Wayfarer, Ian Bonhôte et Lizzie Gillett de Misfits Entertainment, Robin Bronk pour The Creative Coalition et Kwame S Brathwaite au nom de The Kwame Brathwaite Archive.

Le fils de Brathwaite, Kwame S. Brathwaite, a partagé que le processus d’archivage des « écrits, éphémères et photographies emblématiques » de son père s’est déroulé au cours des dernières années. “Nous sommes vraiment enthousiasmés”, a-t-il déclaré, “à l’idée de cette opportunité de fournir un aperçu approfondi de l’étendue et de la signification historique de son travail.”

Bamiro a déclaré qu’il était venu au projet en tant que « grand fan » du travail de Brathwaite. “Avoir l’opportunité de mettre en lumière la vie, le travail, l’activisme et l’influence d’une figure aussi légendaire est un privilège”, a-t-il déclaré.

Calof, président de la production et du développement de Wayfarer Studios, a déclaré : « Le monde n’a pas assez entendu parler de cet homme incroyablement crucial qui a influencé l’esthétique noire depuis les années 1960. Les images montrant la persécution des Noirs ont profondément marqué Kwame et, en tant que photographe, il a été obligé de changer d’orientation et de proposer un récit positif sur cette époque.

Calof a poursuivi en soulignant que Brathwaite « se consacrait à mettre en lumière l’amour, l’espoir et la beauté présents dans le mouvement underground de la culture noire et il était déterminé à intégrer cela au grand public. Depuis, cette grandeur a eu un impact considérable sur les générations suivantes.

Bamiro a récemment réalisé Combattez le pouvoir : comment le hip-hop a changé le monde, une série documentaire PBS relatant la naissance et l’évolution du hip-hop, qui met en vedette des talents comme Chuck D, Ice-T et Run DMC. Il a également réalisé le documentaire Un homme et ses chaussures sur la « signification sociale, culturelle et raciale » des baskets Air Jordan, ainsi que La fièvre du reggae : David Rodigan, un long métrage documentaire mettant en lumière la carrière du DJ britannique du même nom. D’autres projets passés incluent celui de Viceland Déteste ton voisin et Prime Video Fever Pitch : l’essor de la Premier League. Le cinéaste est remplacé par Jenny Parker chez Mint & Co.