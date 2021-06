Kvitova quitte Roland-Garros pour une blessure à la cheville alors qu’il traitait avec des journalistes

Kvitova, qui a atteint les demi-finales de Roland-Garros en 2020, s’est blessée lors des entretiens d’après-match dimanche, après avoir battu la joueuse belge Greet Minnen 6-7, 7-6, 6-1 au premier tour du tournoi.

« C’est avec une grande déception que j’annonce mon retrait de Roland Garros, » Kvitova a tweeté mardi. « Au cours de mes exigences de presse d’après-match dimanche, je suis tombé et je me suis blessé à la cheville. »

« Malheureusement après une IRM et de nombreuses discussions avec mon équipe, j’ai pris la décision difficile qu’il serait imprudent de jouer dessus, » elle a ajouté. « C’est incroyablement malchanceux, mais je vais rester fort et faire de mon mieux pour récupérer à temps pour la saison sur gazon. »

Kvitova semblait se réserver pour le prochain tournoi de Wimbledon, qu’elle a remporté deux fois, en 2011 et en 2014. Elle est actuellement classée 12e sur la liste WTA.

Il s’agit de la deuxième sortie très médiatisée de Roland-Garros cette semaine. Lundi, la numéro deux de la WTA, Naomi Osaka, a annoncé qu’elle se retirerait complètement du tournoi, invoquant des problèmes de santé mentale.

La veille, les organisateurs ont menacé d’expulser Osaka pour son refus de parler aux journalistes après le match et lui ont infligé une amende de 15 000 $. Après que la joueuse nippo-haïtienne ait déclaré qu’elle souffrait de dépression et d’anxiété, le comité du Grand Chelem a publié une déclaration lui offrant « soutien et assistance de toutes les manières possibles » faire face à la « question très difficile ».

