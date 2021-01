TipRanks

3 actions «Strong Buy» avec un rendement de dividende supérieur à 9%

Les marchés ont terminé 2020 sur une bonne note et ont commencé 2021 sur une trajectoire haussière. Les trois principaux indices ont récemment atteint des sommets sans précédent alors que les investisseurs regardaient apparemment au-delà de la pandémie et espéraient des signes d’une reprise rapide. Le stratège vétéran Edward Yardeni voit la reprise économique entraîner son propre ralentissement. Comme le programme de vaccination COVID permet une plus grande ouverture économique, avec plus de gens qui retournent au travail, Yardeni prédit une vague de demande refoulée, une augmentation des salaires et une hausse des prix – en bref, une recette pour l’inflation. « Dans la seconde moitié de l’année, nous pourrions être à l’affût d’une inflation des prix à la consommation qui ne serait pas bonne pour les actifs surévalués », a noté Yardeni. Le signe d’avertissement à rechercher est la hausse des rendements sur le marché des bons du Trésor. Si la Fed assouplit sa politique de taux bas, Yardeni voit d’abord les bons du Trésor refléter le changement.Une situation comme celle-ci est faite sur mesure pour les actions défensives – et cela amènera naturellement les investisseurs à s’intéresser aux actions à dividendes à haut rendement. En ouvrant la base de données TipRanks, nous avons trouvé trois actions présentant un triplé de signes positifs: une notation Strong Buy, des rendements de dividendes à partir de 9% ou plus – et une récente revue d’analystes indiquant une hausse à deux chiffres. CTO) Nous allons commencer par CTO Realty Growth, une société immobilière basée en Floride qui, l’année dernière, a pris une décision passionnante pour les investisseurs en dividendes: la société a annoncé qu’elle changerait son statut fiscal en celui d’une fiducie de placement immobilier ( REIT) pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2020. Les FPI sont connues depuis longtemps pour leurs rendements en dividendes élevés, un produit des exigences du code fiscal selon lesquelles ces sociétés reversent un pourcentage élevé de leurs bénéfices directement aux actionnaires. Les dividendes sont la voie habituelle de ce retour. Pour le contexte, CTO détient un portefeuille varié de placements immobiliers. Les avoirs comprennent 27 immeubles à revenus dans 11 États, totalisant plus de 2,4 millions de pieds carrés, ainsi que 18 panneaux publicitaires locatifs en Floride. Les immeubles à revenus sont principalement des centres commerciaux et des points de vente au détail. Au cours du troisième trimestre, le plus récent rapporté, le CTO a vendu quelque 3 300 acres de terrains non aménagés pour 46 millions de dollars, a acquis deux immeubles à revenus pour 47,9 millions de dollars et a encaissé environ 93% des loyers de base contractuels dus. La société a également autorisé une distribution spéciale ponctuelle, dans le cadre de son passage au statut de FPI; son objectif était de mettre l’entreprise en conformité avec la réglementation sur le rendement au cours de l’année d’imposition 2020. La distribution unique a été effectuée en espèces et en actions, et a totalisé 11,83 $ par action. Le dividende régulier versé au T3 était de 40 cents par action ordinaire. Cela a été augmenté au quatrième trimestre à 1 $, soit un bond de 150%; encore une fois, cela a été fait pour mettre l’entreprise en conformité avec les exigences du statut de FPI. Au taux de dividende actuel, le rendement est de 9,5%, bien supérieur à la moyenne des sociétés comparables du secteur financier. L’analyste Craig Kucera, de B. Riley, estime que le CTO dispose de nombreuses options pour élargir son portefeuille par acquisition: «CTO a atteint le haut de gamme des prévisions de cession prévue à 33 M $ au 4T20, portant les dispositions cumulatives à près de 85 M $, la plus importante cession étant liée à l’exercice de l’option d’un locataire d’acheter un immeuble du CTO à Aspen, CO. Après ces dispositions, nous estimer> 30 millions de dollars en espèces et en espèces soumises à restrictions pour des acquisitions supplémentaires, et nous prévoyons que le CTO sera à nouveau actif au 1S21. »À cette fin, Kucera attribue au CTO un achat avec un objectif de cours de 67 $. Aux niveaux actuels, son objectif implique un potentiel de hausse de 60% sur un an. (Pour regarder les antécédents de Kucera, cliquez ici) Dans l’ensemble, le CTO a enregistré 3 critiques des analystes de Wall Street, et ils conviennent tous que cette action est un achat, ce qui fait l’unanimité du consensus des analystes sur Strong Buy. Les actions sont au prix de 41,85 $ et leur objectif de cours moyen de 59,33 $ laisse présager une croissance d’environ 42% dans l’année à venir. (Voir l’analyse boursière CTO sur TipRanks) Holly Energy Partners (HEP) Le secteur de l’énergie, avec ses flux de trésorerie élevés, est également connu pour ses actions à dividendes très rémunérateurs. Holly Energy Partners est un acteur de transport intermédiaire dans le secteur, fournissant des services de pipeline, de terminal et de stockage aux producteurs de pétrole brut et de distillats de pétrole. Holly base la plupart de ses opérations dans les régions du Colorado-Utah et du Nouveau-Mexique-Texas-Oklahoma. En 2019, dernière année complète pour laquelle des chiffres sont disponibles, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 533 millions de dollars.Les revenus de la société en 2020 ont glissé au premier et au deuxième trimestres, mais ont rebondi au troisième trimestre, s’établissant à 127,7 millions de dollars. Holly a déclaré un flux de trésorerie distribuable – à partir duquel des dividendes sont payés – de 76,9 millions de dollars, en hausse de plus de 8 millions de dollars d’une année sur l’autre. Cela a soutenu un paiement de dividende de 35 cents par action ordinaire, soit 1,40 $ annualisé. À ce taux, le dividende rapporte un fort 10%. En notant le dividende, l’analyste de Well Fargo Michael Blum a écrit: «Notre modèle suggère que la distribution est durable à ce niveau car [lost revenue] est compensée par les escalades de l’inflation dans les contrats de pipeline de HEP et les contributions du projet Cushing Connect JV. Environ 80% de la distribution de HEP est à impôt différé. »Blum attribue à HEP un objectif de cours de 20 $ et une cote de surpondération (c’est-à-dire d’achat). Son objectif implique une hausse de 38% pour les 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Blum, cliquez ici) « Notre note reflète principalement les flux de trésorerie stables et rémunérés du partenariat, le rendement robuste et le bilan prudent », a ajouté Blum. comme le montre la note consensuelle de l’analyste Strong Buy. Cette note est étayée par 6 évaluations, réparties entre 5 et 1 achats par rapport à Hold. L’objectif de cours moyen, à 18,67 $, suggère que l’action a une marge de croissance d’environ 29% cette année. (Voir Analyse des stocks HEP sur TipRanks) DHT Holdings (DHT) Le midstreaming n’est qu’une partie du réseau de transport de l’industrie pétrolière mondiale. Les pétroliers en sont une autre, qui transportent du pétrole brut, des produits pétroliers et du gaz naturel liquéfié dans le monde entier, en vrac. DHT aux Bermudes exploite une flotte de 27 pétroliers, tous classés VLCC (Very Large Crude Carrier). Ces navires sont détenus à 100% par la société et varient en tonnage de 298 K à 320 K. Les VLCC sont les bêtes de somme du réseau mondial de pétroliers. quatre trimestres de gain de chiffre d’affaires séquentiel s, même à travers le «demi corona» du 1S20, DHT a enregistré une baisse séquentielle de ses revenus du 2T20 au 3T20. La ligne supérieure ce trimestre est passée de 245 millions de dollars à 142 millions de dollars. Il est important de noter, cependant, que le résultat des revenus du 3e trimestre était toujours en hausse de 36,5% d’une année à l’autre. Le BPA, à 32 cents, a été un revirement spectaculaire en glissement annuel par rapport à la perte de 6 cents enregistrée au 3T19.DHT a l’habitude d’ajuster son dividende, si nécessaire, pour le maintenir en ligne avec les bénéfices. La société l’a fait au troisième trimestre et le paiement régulier de 20 cents par action a été le premier dividende réduit en 5 trimestres. La politique générale est cependant positive pour les investisseurs en dividendes, car la société n’a pas manqué un paiement de dividende au cours des 43 trimestres consécutifs – un record admirable. À 80 cents par action annualisé, le dividende rapporte un impressionnant 14%. L’analyste Kepler Petter Haugen couvre DHT, et il voit un potentiel d’augmentation des rendements dans le calendrier des contrats de la société. Haugen a noté: «Avec 8 navires sur 16 mettant fin à leurs contrats avec TC d’ici la fin du premier trimestre 2021, nous pensons que DHT est bien positionnée pour le moment où nous prévoyons une appréciation des taux de fret au second semestre 2021E.» Pour plus de détails, ajoute Haugen, «[The] les principaux moteurs sous-jacents sont toujours intacts: la croissance de la flotte sera faible (1% en moyenne sur 2020-23E) et les États-Unis finiront toujours par être un exportateur net de pétrole brut par voie maritime, augmentant ainsi la croissance des exportations grâce à la demande américaine de pétroliers. Nous prévoyons une nouvelle amélioration des taux au comptant en 2021E, peu après la normalisation de la demande de pétrole. Nous prévoyons des taux VLCC moyens de 41 000 USD / jour en 2022E et de 55 000 USD / jour en 2023E. »Conformément à ses commentaires, Haugen évalue DHT un achat. Son cours cible de 7,40 $ suggère que cette action peut croître de 34% dans les mois à venir. Le reste de la rue monte à bord. 3 achats et 1 attente attribués au cours des trois derniers mois correspondent à un consensus d'analystes Strong Buy. De plus, l'objectif de prix moyen de 6,13 $ met le potentiel à la hausse à ~ 11%. (Voir l'analyse boursière DHT sur TipRanks)