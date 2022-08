KVAL établit le calendrier des événements à venir en septembre – Shaw Local

SYCOMORE – La Kishwaukee Valley Art League tiendra sa prochaine assemblée générale à 19 h le jeudi 1er septembre à Gallery on State, 322 W. State St. à Sycamore.

Au cours de la réunion, les membres présenteront des œuvres d’art qu’ils ont créées pour relever le défi “Créer avec KVAL” de “Best Day, Worst Day Ever”. La réunion est ouverte au public.

Œuvre d’art “Fall Mix” créée par l’artiste KVAL du mois Rich Born (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Kishwaukee Valley Art League)

KVAL offrira un dîner de collecte de fonds de 18 h à 20 h le samedi 17 septembre à la Gallery on State. Le dîner, préparé par le chef Rudy, a pour thème le tableau triptyque “Le jardin des délices terrestres” de Hieronymus Bosch. Les billets coûtent 150 $ et sont limités à 20 participants. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, envoyez un e-mail à bsharp1@niu.edu ou appelez le 765-532-1888.

Un «atelier d’art du deuxième samedi» est prévu de 10 h à midi le samedi 10 septembre et sera un événement en plein air. Les artistes intéressés doivent apporter leurs propres fournitures et supports et se rencontrer à la Gallery On State.

Une nouvelle exposition pour l’artiste photographe et scanographe Richard Born est maintenant présentée. De nouvelles œuvres d’art sont tournées toutes les six à huit semaines à la galerie. Toutes les œuvres exposées à la galerie sont à vendre.