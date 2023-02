"’Kushti’ au Kerala, ‘Dosti’ au Tripura": PM Jabs Alliance Gauche-Congrès

Frappant l’alliance Congrès-CPI (M) à Tripura, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré samedi que les deux partis se battaient contre la ” kushti ” (lutte) au Kerala et avaient noué des ” dosti ” (amitié) dans l’État du nord-est.

Faisant une référence voilée à Tipra Motha, le Premier ministre Modi a affirmé que certains autres partis aidaient également l’alliance de l’opposition par derrière, mais tout vote pour eux ferait reculer Tripura de plusieurs années.

“Les anciens joueurs de la mauvaise gouvernance se sont donné la main pour ‘chanda’ (don). Ceux qui combattent ‘kushti’ (lutte) au Kerala ont fait ‘dosti’ (amitié) à Tripura”, a déclaré le Premier ministre lors d’un rassemblement électoral à Radhakishorepur dans le district de Gomati. .

“L’opposition veut diviser les votes. Certains petits partis “coupeurs de voix” attendent les résultats des élections, dans l’espoir d’obtenir leur prix. Ceux qui rêvent de marchandage, enfermez-les maintenant chez eux”, a-t-il déclaré. .

S’adressant à un autre rassemblement électoral à Ambassa dans le district de Dhalai plus tôt dans la journée, il a allégué que les gouvernements de gauche et du Congrès avaient créé une division parmi les tribaux, tandis que le BJP s’efforçait de résoudre leurs problèmes, y compris celui des Brus.

“Le BJP travaille pour l’élévation des tribus à travers l’Inde. Nous avons réhabilité à Tripura plus de 37 000 Brus déplacés du Mizoram. Notre gouvernement a introduit la langue tribale Kokborok dans l’enseignement supérieur”, a-t-il déclaré.

Dans le budget de l’Union, le gouvernement du BJP au Centre a alloué Rs 1 lakh crore au développement des zones tribales, a déclaré le Premier ministre Modi.

Faisant référence à la lutte contre le COVID-19, il a déclaré : « Dans un État gouverné par la gauche, de nombreuses personnes ont souffert du coronavirus et sont mortes, mais Tripura était en sécurité car le BJP travaillait pour protéger la vie des gens.

Appelant le peuple à voter pour le gouvernement “à double moteur” afin de poursuivre la séquence de développement dans l’État du nord-est, il a déclaré au rassemblement : “Méfiez-vous de l’épée à double tranchant du Congrès et de la gauche, ils veulent arrêter tous les plans qui profiter au peuple. »

Le Premier ministre a déclaré que le Congrès et la gauche ne savent que trahir les pauvres, alléguant que les gens ont souffert en raison d’années de mauvaise gouvernance.

“Les deux partis veulent que les pauvres restent pauvres. Ils ont d’innombrables slogans pour les pauvres mais n’ont jamais compris ni abordé leur douleur”, a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a déclaré que des maisons sous Pradhan Mantri Awas Yojana ont été construites pour trois familles lakh, au profit de 12 lakh personnes, tandis que cinq pauvres lakh ont été bénéficiaires de l’Ayushman Bharat Yojana, et des toilettes ont été construites dans quatre maisons lakh de l’État.

Le premier collège dentaire de l’État a également été construit sous le gouvernement BJP, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que dans le seul district de Gomati, 80 crores de roupies ont été crédités sur les comptes bancaires d’environ 40 000 agriculteurs, sans aucune «coupe» ni «don».

“Auparavant, les cadres du CPI (M) contrôlaient les postes de police, tandis que le BJP établissait l’état de droit dans l’État”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a affirmé que le BJP avait libéré Tripura de l’atmosphère de peur et d’une culture de «chanda» (dons).

“Auparavant, la condition des femmes dans l’État était misérable. Désormais, elles peuvent sortir de chez elles la tête haute”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que comme il y a la paix au Tripura, les opportunités d’emploi augmentent également, alors que la gauche et le Congrès ont brisé les rêves des jeunes, forçant beaucoup à migrer.

“Vos votes éloigneront les gauchistes du pouvoir et assureront le maintien d’un gouvernement à “double moteur” au Tripura”, a-t-il ajouté.

Énumérant les initiatives prises par son gouvernement pour le développement de l’État, le Premier ministre Modi a déclaré que l’économie du Tripura bénéficiera massivement de la politique Act East du Centre et qu’elle deviendra bientôt la porte d’entrée de l’Asie du Sud-Est.

“Les travaux sur la route à quatre voies d’Agartala à Churaibari sont en cours à un rythme rapide, tandis qu’un nouvel aéroport a été inauguré dans la capitale de l’État, tandis que des fibres optiques ont été posées dans tout l’État pour de meilleurs services Internet et voies navigables et la connectivité ferroviaire entre Tripura et le Bangladesh se renforce », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement du BJP au Centre avait augmenté plusieurs fois l’allocation budgétaire pour le Nord-Est.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)