Kushner, le gendre du président Donald Trump, a dirigé la poussée diplomatique par laquelle les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël dans des accords historiques qui leur ont également apporté de grandes faveurs de Washington.

La délégation est conduite par Kushner et le conseiller à la sécurité nationale israélien Meir Ben-Shabbat, qui devraient rencontrer le roi du Maroc Mohammed VI et d’autres hauts responsables.

Abritant une communauté juive petite mais séculaire et accueillant de longue date les touristes israéliens, le Maroc a gagné la reconnaissance américaine depuis l’annexion en 1975 de la région contestée du Sahara occidental, qui n’est pas reconnue par les Nations Unies.

Avant la fondation d’Israël en 1948, le Maroc abritait une importante population juive, dont beaucoup d’ancêtres ont émigré d’Espagne et du Portugal vers l’Afrique du Nord pendant l’Inquisition espagnole. Aujourd’hui, des centaines de milliers de juifs israéliens retracent leur lignée au Maroc, et une petite communauté de juifs, estimée à plusieurs milliers, continue d’y vivre.

Sur le tarmac d’Israël, Kushner a déclaré qu’il espère que la visite de la délégation « ouvrira la voie à une nouvelle paix chaleureuse entre Israël et le Maroc », notant les liens émergents entre Israël et les Emirats Arabes Unis.

Ben-Shabbat, dont la famille a immigré en Israël depuis le Maroc, a déclaré que «l’histoire s’écrit sous nos yeux».

Les Israéliens de tous horizons ont célébré les accords de normalisation après des décennies de rejet de leur pays par le monde arabe en raison du conflit toujours non résolu avec les Palestiniens. L’Arabie saoudite, puissance régionale étroitement liée au Maroc, a tacitement soutenu les accords de normalisation et pourrait être la prochaine.

« La transformation régionale a officiellement commencé », a déclaré Kushner lundi lors d’une réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «Nous devons continuer à écrire des chapitres nouveaux et passionnants et ne pas nous rabattre sur de vieilles pensées et des idées ratées. Le monde évolue maintenant rapidement et pour le mieux. «

Les accords, présentés comme les « Accords d’Abraham » au patriarche biblique vénéré par les musulmans et les juifs, étaient une réalisation majeure de la politique étrangère de l’administration Trump. Le président élu Joe Biden a salué les accords, même s’il s’est engagé à poursuivre différentes politiques dans la région, notamment en rendant les États-Unis à l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales.

Mais les accords sont tous avec des pays géographiquement éloignés d’Israël et qui ont joué un rôle mineur, le cas échéant, dans le conflit israélo-arabe.

Les critiques disent qu’ils sont venus à un prix élevé. L’accord avec les Émirats arabes unis a ouvert la voie à la vente controversée par les États-Unis de chasseurs furtifs F-35 au pays du Golfe. Le Soudan a été retiré de la liste américaine des sponsors du terrorisme, ouvrant la voie à une aide américaine et internationale dont les États-Unis avaient grand besoin, mais a divisé les Soudanais alors qu’ils négociaient une transition fragile vers la démocratie.

L’accord avec le Maroc est un revers majeur pour ceux du Sahara occidental qui se sont battus pour l’indépendance et souhaitent un référendum sur l’avenir du territoire. L’ancienne colonie espagnole de la taille du Colorado, avec une population estimée entre 350 000 et 500 000 habitants, aurait d’importantes ressources pétrolières et minérales offshore.

Les accords ont également contribué à l’isolement et à l’affaiblissement graves des Palestiniens en érodant le consensus arabe de longue date selon lequel la reconnaissance d’Israël ne devrait être accordée qu’en échange de concessions dans le processus de paix.

L’administration Trump a apporté un soutien sans précédent à Israël en déplaçant l’ambassade américaine pour contester Jérusalem, en abandonnant l’opposition américaine aux colonies de Cisjordanie et en reconnaissant l’annexion par Israël du plateau du Golan, ce qu’il est dans la guerre. à partir de 1967 de Syrie.

Le plan Trump Mideast, rédigé par Kushner, a majoritairement favorisé Israël et aurait permis de préserver la quasi-totalité de Jérusalem-Est et jusqu’à un tiers de la Cisjordanie. Israël a conquis les deux régions lors de la guerre de 1967, et les Palestiniens les veulent pour leur futur État – une position avec un large soutien international.

Les critiques affirment que la reconnaissance par les États-Unis du contrôle israélien sur le Golan et le contrôle marocain sur le Sahara occidental sape un principe fondamental du droit international: l’interdiction de la prise de territoire par la force. Les partisans disent que les accords reconnaissent la réalité sur le terrain et cherchent à bannir les hostilités séculaires dans le passé.

Biden s’oppose à l’annexion et a promis d’adopter une approche plus équilibrée du conflit au Moyen-Orient, notamment en rétablissant l’aide aux Palestiniens et en poussant à la reprise des négociations.