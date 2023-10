Jared Kushner, gendre et ancien conseiller de l’ancien président Trump, a suggéré dimanche que l’Arabie saoudite était « plus sûre » pour les Juifs américains que les campus universitaires, à la suite d’une vague de protestations contre la guerre entre Israël et le Hamas à travers le pays.

« L’une des ironies est qu’en tant que juif américain, vous êtes actuellement plus en sécurité en Arabie saoudite que sur un campus universitaire comme l’université de Columbia », a déclaré Kushner sur « Sunday Morning Futures » de Fox News. «J’ai pris la parole à la conférence. Ils m’ont permis de parler librement.

Le débat en cours sur la guerre entre Israël et le groupe militant Hamas a fait son apparition lors de plusieurs manifestations et rassemblements d’étudiants sur les campus universitaires.

Des centaines d’étudiants ont organisé des rassemblements à l’Université Columbia à New York, avec des partisans des deux côtés venus manifester les uns contre les autres au début du mois. En conséquence, le campus de l’Université de Columbia a été fermé par mesure de sécurité au début du mois.

Kushner a déclaré qu’il revenait récemment d’un voyage en Arabie Saoudite, où il avait ressenti un « très grand dégoût » face aux attaques terroristes perpétrées par le Hamas.

Plusieurs administrations universitaires ont été critiquées ce mois-ci pour leur réponse au conflit Israël-Hamas, les étudiants des deux camps affirmant que leurs écoles n’étaient pas allées assez loin dans leur condamnation de la violence.

À Boston, l’Université Harvard a été la cible de critiques après qu’une organisation étudiante a publié une déclaration rejetant la responsabilité sur Israël du massacre sanglant du Hamas contre des centaines de civils le 7 octobre. Les étudiants et les anciens administrateurs ont critiqué la réponse initiale de l’école pour ne pas avoir répondu à la lettre controversée.

Cette semaine, à Washington, DC, les Étudiants pour la Justice en Palestine, une organisation étudiante de l’Université George Washington (GW), ont projeté des messages sur la bibliothèque allemande de l’école avant que celle-ci ne soit fermée par la police. Les messages allaient de la critique d’Israël à la condamnation de l’école et de sa présidente, Ellen Granberg.

Les projections ont suscité des critiques de la part des démocrates et des républicains, qui ont qualifié la manifestation d’antisémite. Un groupe d’anciens élèves de GW au Congrès a écrit une lettre condamnant les projections et appelant à des mesures supplémentaires de la part de l’école.

D’autres écoles ont subi des réactions négatives pour avoir défendu le droit à la liberté d’expression des professeurs après avoir fait des déclarations dans le cadre du conflit Israël-Hamas.

Un professeur de l’Université de Yale a été critiqué pour avoir appelé à un dialogue ouvert et à une communauté de respect sur le campus, plus de 40 000 personnes ayant signé une pétition demandant le licenciement du professeur.

Les combats en Israël et à Gaza font rage depuis plus de trois semaines depuis que le Hamas a mené une incursion sanglante en Israël qui a tué plus de 1 400 Israéliens chez eux, à un arrêt de bus et lors d’un festival de musique. Les forces israéliennes ont affirmé que le Hamas avait également capturé plus de 200 personnes depuis ses premières attaques du 7 octobre.

En réponse à ces attaques, Israël a lancé une contre-offensive majeure sur Gaza qui comprenait des centaines de frappes aériennes, plusieurs bombardements et un siège sur des produits de première nécessité comme la nourriture, l’eau, le carburant et les fournitures médicales.

Plus de 8 000 Palestiniens sont morts jusqu’à présent dans le conflit, et plus de 20 200 autres ont été blessés, a rapporté dimanche le ministère de la Santé de Gaza.

Plus d’un million de Palestiniens ont reçu l’ordre d’évacuer leurs quartiers et de se déplacer vers le sud avant l’invasion terrestre attendue. Cependant, le Hamas aurait demandé aux habitants de ne pas quitter leurs maisons alors que de nombreux civils n’ont pas les ressources nécessaires pour se déplacer vers le sud.