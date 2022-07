Kushner dit qu’il a été traité pour un cancer de la thyroïde alors qu’il était à la Maison Blanche

“C’était un problème personnel et non pour la consommation publique”, a-t-il écrit. « À l’exception d’Ivanka, Avi, Cassidy et Mulvaney, je n’en ai parlé à personne à la Maison Blanche, y compris au président », a-t-il écrit, faisant référence à sa femme, Ivanka Trump ; deux de ses assistants; et Mick Mulvaney, alors chef de cabinet de la Maison Blanche.

M. Kushner était assistant du président et avait un titre, conseiller principal, qui ne faisait qu’évoquer son rôle omniprésent à la Maison Blanche de son beau-père. Pourtant, certains vétérans des administrations précédentes ont déclaré que parce que M. Kushner n’était pas un élu, il n’avait aucune obligation de divulguer les informations.

David Axelrod, le stratège en chef de la Maison Blanche du président Barack Obama, a déclaré que de son point de vue, « si cela n’affectait pas sa performance, c’était une affaire personnelle et il n’avait aucune obligation de le divulguer. Contrairement à tout enchevêtrement commercial ou investissement susceptible de créer des conflits d’intérêts, il s’agissait d’une affaire personnelle et médicale.

Dans l’extrait, M. Kushner a décrit se concentrer sur le travail et essayer de “ne pas penser à la chirurgie à venir ou à la croissance indésirable de mon corps. Quand j’y ai pensé, je me suis rappelé que c’était entre les mains de Dieu et des médecins, et que tout ce qui arrivait était hors de mon contrôle. À certains moments, je me suis surpris à me demander si j’aurais besoin d’un traitement approfondi.

M. Trump n’a jamais été connu pour sa discrétion sur les secrets des autres. Mais bien que M. Kushner n’ait pas informé M. Trump de son diagnostic, il l’a quand même découvert, bien qu’il ne semble pas l’avoir partagé.

“La veille de l’opération, Trump m’a appelé dans le bureau ovale et a fait signe à son équipe de fermer la porte. ‘Êtes-vous nerveux à propos de la chirurgie?’ il a demandé », a écrit M. Kushner.