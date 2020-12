La conversation

Les nouveaux antidépresseurs peuvent soulager rapidement la dépression et les pensées suicidaires, mais ne vous attendez pas à des remèdes magiques

La dépression est la cause d’invalidité la plus courante dans le monde. Il y a de fortes chances que vous ou quelqu’un que vous connaissez traversiez une période où la dépression entrave le travail, la vie sociale ou la vie de famille. Près de deux personnes dépressives sur trois subiront des effets graves. En tant que psychiatre spécialisé en neurosciences comportementales, j’aide des patients souffrant de troubles de l’humeur. Beaucoup souffrent de dépression «résistante aux traitements» et sont à la recherche d’un soulagement presque constante. Il y a eu récemment des développements passionnants dans le traitement de la dépression, en particulier de nouveaux antidépresseurs à action rapide. Mais il est important de comprendre que ces médicaments ne sont pas une panacée. Les nouveaux traitements de la dépression promettent de soulager les symptômes pénibles, y compris les pensées suicidaires, plus rapidement que tout autre traitement antérieur. Ils comprennent la kétamine, un anesthésique qui est également abusé comme drogue de rue, et un dérivé de la kétamine appelé esketamine. Il a été démontré que ces médicaments aident à soulager les symptômes de la dépression en quelques heures, mais chaque dose ne fonctionne que pendant quelques jours. Ils comportent également des risques, y compris le potentiel d’abus de drogues.La pandémie de coronavirus faisant des ravages sur la santé mentale, les patients recherchent un soulagement rapide. Les médicaments peuvent aider, mais pour traiter efficacement la dépression à long terme, avec son mélange d’éléments biologiques, psychologiques, sociaux et culturels, il faut plus que de simples médicaments. Les médicaments contre la dépression ont évolué Les premiers antécédents des traitements de la dépression se sont concentrés sur les composantes psychologiques de la maladie. L’objectif au début du 20e siècle était pour un patient de comprendre les pulsions inconscientes établies pendant l’enfance. Les traitements biologiques à l’époque semblent effrayants aujourd’hui. Ils comprenaient une thérapie par insuline coma et des versions primitives et souvent mal utilisées d’une procédure moderne de sauvetage – la thérapie électroconvulsive.Au milieu du 20e siècle, des médicaments qui affectaient le comportement ont été découverts. Les premiers médicaments étaient des sédatifs et des antipsychotiques. La chlorpromazine, commercialisée sous le nom de «Thorazine», a ouvert la voie dans les années 1950. En 1951, l’imipramine a été découverte et allait devenir l’un des premiers antidépresseurs. L’antidépresseur «blockbuster» Prozac, un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ou ISRS, a été approuvé en 1987. Cela fait plus de 30 ans que nous avons vu une nouvelle classe de médicaments antidépresseurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles les antidépresseurs à action rapide sont excitants. À quoi ressemble la dépression dans le cerveau Les traitements médicaux de la dépression affectent certaines cellules de traitement dans la zone du cerveau au-dessus de vos yeux et sous votre front. Cette zone, appelée cortex préfrontal, traite des informations complexes, notamment les expressions émotionnelles et le comportement social. Les cellules cérébrales appelées neurones sont contrôlées chimiquement par deux molécules messagères opposées, le glutamate et l’acide gamma-amino-butyrique (GABA). Le glutamate fonctionne comme une pédale d’accélérateur et le GABA est le frein. Ils indiquent aux neurones d’accélérer ou de ralentir. Les médicaments à action rapide pour la dépression diminuent l’action du glutamate, la pédale d’accélérateur. D’autres traitements ont été développés pour rééquilibrer le GABA. Un neurostéroïde appelé allopregnanolone affecte le GABA et applique le frein. L’allopregnanolone et l’eskétamine ont toutes deux une approbation fédérale pour le traitement de la dépression, l’allopregnanolone pour la dépression post-partum et l’eskétamine pour le trouble dépressif majeur et la pensée suicidaire. Pas si vite Vers 2016-2017, de jeunes psychiatres comme moi se précipitaient pour mettre en œuvre ces nouveaux traitements antidépresseurs. Nos superviseurs de formation ont dit: «pas si vite». Ils ont expliqué pourquoi nous devrions attendre de voir les résultats des études sur les nouveaux médicaments. Plusieurs années auparavant, la communauté médicale avait connu une excitation similaire à propos de Vivitrol pour traiter la dépendance aux opioïdes. Vivitrol est une forme mensuelle de naltrexone, un médicament bloquant les opioïdes. Les essais cliniques sont exécutés dans un environnement hautement contrôlé et propre, tandis que le monde réel peut être hautement incontrôlé et très désordonné. Sans réduction des risques, éducation et traitement psychosocial, les risques potentiels des médicaments comme Vivitrol peuvent être amplifiés. Vivitrol peut aider à réduire les rechutes, mais n’est pas une panacée en soi. Le National Institute on Drug Abuse recommande un traitement intégré de la toxicomanie. Le traitement de la dépression peut être similaire. Les médicaments et le soutien psychologique fonctionnent mieux ensemble que l’un ou l’autre. Les risques Dans la dépression, plus une personne essaie de traitements qui ne fonctionnent pas, moins elle a de chances de réussir avec l’option de traitement suivante. C’était l’un des principaux messages du plus grand essai clinique étudiant les médicaments contre la dépression, l’étude STAR-D dirigée par les National Institutes of Health, achevée en 2006. ce message STAR-D sur sa tête. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une maladie affectée par un stress externe comme un traumatisme et une perte, le traitement a plus de chances de réussir avec des médicaments et un soutien psychologique. Une approche de traitement dans le monde réel appelée paradigme biopsychosocial représente le large éventail de composantes biologiques, psychologiques et sociales pertinentes des maladies mentales. Le patient et le médecin travaillent ensemble pour traiter les expériences, pensées et sentiments problématiques du patient. Une focalisation excessive sur les nouveaux médicaments peut négliger l’importance de traiter et de surveiller tous ces composants, ce qui pourrait entraîner l’apparition de problèmes à l’avenir. Les médicaments comme les opiacés ou d’autres substances qui procurent un soulagement rapide de la douleur physique ou psychologique peuvent également créer une dépendance physique et psychologique, et les nouveaux antidépresseurs à action rapide peuvent présenter les mêmes risques. d’autres formes de thérapie, mais sont-elles la réponse? Pas si vite.[Get facts about coronavirus and the latest research. Sign up for The Conversation’s newsletter.]Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Nicholas Mischel, Wayne State University.Lire la suite: * COVID-19 pourrait conduire à une épidémie de dépression clinique, et le système de santé n’est pas prêt pour cela non plus * Les hommes noirs sont confrontés à une forte discrimination et à la dépression, alors même que leur éducation et leurs revenus augmentent, Nicholas Mischel reçoit ou a reçu un financement de l’American Heart Association, des National Institutes of Health et de la Wayne State University. Il est employé par la Wayne State University et membre de l’American Psychiatric Association, de la Society of Biological Psychiatry, de la North American Neuromodulation Society, de la Clinical TMS Society et de l’American Society of Ketamine Physicians, Psychotherapists & Practitioners.