Kushida bat Santos Escobar, Raquel Gonzalez défend son titre

La WWE NXT a établi une carte énorme pour mardi alors que Raquel Gonzalez a défendu le titre féminin contre Mercedes Martinez et Kushida et que l’ancien ennemi Santos Escobar s’est battu dans un match de deux chutes sur trois pour la ceinture de championnat NXT Cruiserweight. Tandis que Kyle O’Reilly affrontait Oney Lorcan, Karrion Kross s’est mêlé à Austin Theory et MSK a affronté Breezango dans une action sans titre, entre autres.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode de mardi:

Karrion Kross contre Austin Theory

Après beaucoup de persuasion de Gargano, Theory est monté sur le ring, a décroché quelques frappes et l’a suivi d’un dropkick sur Kross. Cependant, une fois que Kross a eu la main sur son adversaire, le match s’est rapidement terminé. Aucun des mouvements de Theory n’a fonctionné car le Champion NXT les a tous contrés et a presque décapité Theory avec un lariat. En fin de compte, Korss a enfermé Theory dans la veste Kross pour la victoire.

Vainqueur: Karrion Kross par arrêt d’arbitre

MSK contre Breezango

Tyler Breeze et Wes Lee se sont amusés à faire des allers-retours athlétiques. Cependant, Fandango a tenté de ralentir l’action au profit des vétérans, mais Nash Carter n’a pas laissé Lee rester longtemps sur le tapis. Pendant ce temps, Prince Pretty a nivelé MSK avec une paire de superkicks. Carter a répondu avec un moonsault à l’extérieur de Breezango. Breeze a marqué mais a été stupéfait par un coup de pied dans l’intestin de MSK qui a frappé End Transmission pour la victoire.

Gagnant: MSK via pinfall

Pete Dunne contre Leon Ruff

Ruff est sorti en tirant et a commencé à brutaliser le jeune interprète, tout en attaquant ses doigts. Enfin, il l’a enfermé dans un étranglement triangulaire modifié et une série de coudes à l’arrière de la tête a forcé l’arbitre à appeler la cloche.

Vainqueur: Pete Dunne via arrêt d’arbitre

Mercedes Martinez contre Raquel Gonzalez (c)

Juste après que la cloche a sonné, Martinez a doublé Gonzalez à l’extérieur et a roulé sur le tablier pour l’assommer. Elle l’a ensuite chargée dans un mur de plexiglas et le champion a frappé Martinez avec une bombe électrique l’envoyant au sol. Cependant, Martinez a tenu bon, a éludé la bombe électrique à un bras, puis a frappé un pêcheur en train de tomber pour une quasi-chute. Elle a suivi avec les genoux bas, mais quand elle est allée pour l’arrivée de course, elle a été frappée par une grosse botte et la bombe à un bras pour la victoire.

Vainqueur: Raquel Gonzalez via pinfall

Kyle O’Reilly contre Oney Lorcan

Kyle O’Reilly a essayé de faire correspondre la physicalité d’Oney Lorcan au début. Mais la distraction de Pete Dunne a fonctionné sur O’Reilly assez longtemps pour que Lorcan en profite. Le duo a échangé une série de coups de pied, de genoux et de coups, menant à un brainbuster malade d’O’Reilly à la fin. Il l’a suivi avec le King Kong Knee Drop, lui donnant une belle victoire.

Vainqueur: Kyle O’Reilly via pinfall

Kushida (c) contre Santos Escobar dans un match à deux chutes sur trois

Kushida a mis fin à l’une des courses les plus dominantes d’un champion NXT cruiserweight, même si Santos Escobar l’a épuisé avec des frappes physiques. Il a planté le champion avec le pilote Phantom pour prendre la première chute, mais le challenger trop confiant a heurté le verrou Hoverboard et a frappé rapidement. L’action s’est intensifiée à partir de là alors qu’Escobar a attrapé Kushida avec une plongée suicide. Les deux ont eu des chances de voler la chute finale, cependant, à la fin, la star japonaise a enlevé Escobar de la corde supérieure avec un Hoverboard Lock aéroporté et a gardé une prise ferme jusqu’à ce qu’il décroche un suplex de pont pour trois.

Vainqueur: Kushida via pinfall (2-1)

