Kushi Trailer: Vijay Deverakonda, Samantha Ruth Prabhu tombent amoureux mais ont un mariage difficile [Watch]

Vijay Devérakonda et Samantha Ruth Prabhu font équipe pour Kushi. Divers actifs de Kushi ont déjà été publiés en ligne, tels que des chansons et des paroles. Et il y a quelques minutes à peine, les fabricants ont abandonné Remorque Kushi. Depuis plusieurs mois maintenant, Kushi fait parler de lui en ville. C’est la première fois que Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu seront vus partager l’espace d’écran entre eux. Et les fans des deux acteurs ont été également enthousiasmés par la même chose. Qu’est-ce que Samantha et Vijay’s Kushi, regardez la bande-annonce ci-dessous:

Kushi Trailer: Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda tombent amoureux mais ont un mariage difficile

La bande-annonce de Kushi commence avec Viplav de Vijay Deverakonda visitant le Cachemire avec son ami. Il tombe amoureux du Cachemire qu’il décrit aussi beau que le film Roja. Il tombe alors amoureux d’une femme interprétée par Samantha Ruth Prabhu. Portant le hijab tout le temps, Viplav se méprend sur le fait qu’elle est musulmane. Il continue de flirter avec elle et finalement, ils tombent amoureux. Aaradhya (nom du personnage de Samantha) lui révèle alors qu’il est un brahmane. Sa famille est contre le mariage mais sa famille est plutôt cool. Pourtant, ils se marient tous les deux.

Les problèmes commencent à se préparer après leur mariage. Les plus petites choses sont remarquées les unes par les autres, comme la façon dont elle est toujours triste à la maison mais heureuse lorsqu’elle parle à ses collègues de la façon dont il lui ferme la porte au nez ou qui boit Viplav, etc. Il promet d’être le meilleur mari. Cependant, les différences ne cessent de croître et leurs arguments aussi. Cependant, des éléments comiques sont également attachés à la bande-annonce.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Kushi ici :

Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu avec Kushi est réalisé par Shiva Nirvana. Il est produit par Mythri Movie Makers. Outre Vijay et Samantha, le film met également en vedette Jayaram, Sachin Khedekar, Murali Sharma, Vennela Kishore et bien d’autres. Le film devrait sortir le 1er septembre 2023. Il a été tourné au Cachemire, Hyderabad, Vizag et Alappuzha. C’est lors du tournage de Kushi que Samantha Ruth Prabhu s’est confiée sur sa myosite. Et par conséquent, le tournage a dû être arrêté pendant un certain temps. Essentiellement un film telugu, Kushi sortira également en hindi, tamoul, kannada et malayalam.