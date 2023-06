Kushi to Citadel : Samantha Ruth Prabhu saute d’un plateau à l’autre tout en maintenant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Samantha Ruth Prabhu est l’une des actrices les plus populaires, les plus aimées et les plus occupées de l’industrie du divertissement indienne. L’actrice est actuellement occupée à jongler simultanément avec deux projets très contrastés alors qu’elle sautait des décors de Kushi en Turquie, directement en Serbie pour Citadel. Samantha a eu une année bien remplie, dès le départ. L’actrice qui a déjà eu un bail cette année est maintenant occupée par les tournages de ses projets à venir et super excitants. Elle a récemment partagé des photos avec la co-star de sa prochaine comédie romantique, Kushi, où Vijay Deverakonda et elle pourraient être vus un moment amusant au milieu de leur tournage pour le film en Turquie et dans un autre article, nous avons vu des aperçus du « meilleur de ses jours » dans le pays.

Les réalisateurs du film ont laissé tomber le premier regard sous la forme d’une vidéo de chanson lyrique appelée NaRoja Nuvve qui gagne toujours l’amour des masses car ils sont extrêmement motivés pour voir la chimie de Samantha et Vijay à l’écran et ont également salué Samantha pour surprenant encore une fois avec son apparition dans un tout nouvel avatar. L’actrice s’est récemment rendue en Serbie pour le tournage de son plus grand projet d’action Citadel, produit par les frères Russo. Elle a partagé une photo avec son équipe de la série alors qu’ils rencontraient le président de l’Inde, Draupadi Murmu en Serbie. Elle a partagé la photo de son histoire, en écrivant – « Madame la Présidente ».

Samantha a gagné l’amour consécutivement pour ses performances et est devenue une fureur à travers le pays avec ses performances dans ‘The Family Man’ en tant que Raji, puis un retournement complet de performance dans Oo Antava, le numéro de danse qui continue d’être un rage près de deux ans après sa sortie, avec le genre d’impact que seule une personne aussi populaire pourrait avoir. Actrice de l’Inde. Les fans ne peuvent pas attendre sa programmation à venir parce que c’est tellement excitant et que les deux projets sont si différents l’un de l’autre alors qu’elle jongle entre une comédie romantique et des projets d’action en même temps que Kushi et Citadel. On ne peut que s’attendre à ce que Samantha RuthPrabhu saute dans des vibrations aussi contrastées dos à dos.