Kusha Kapila parcourt les rues de Cannes dans une élégante robe orange, l’appelle son « moment Yash Raj Films »

Créatrice de contenu populaire, influenceuse des médias sociaux, comédienne et actrice, Kusha Kapila est également arrivée à Cannes lors du 76e Festival de Cannes 2023 et a partagé ses superbes et magnifiques photos et vidéos de la Côte d’Azur sur son Instagram le lundi 22 mai.

Kusha a partagé une bobine dans laquelle on la voit courir dans les rues de Cannes dans une robe fluide orange avec les lieux pittoresques en arrière-plan. Elle a sous-titré sa vidéo, « mon moment de films Yashraj à Cannes », et a ajouté, « ravi de s’associer à @airbnb pour mon expérience #Cannes2023. Merci pour ce lieu super filmé ». Elle a utilisé une coupure de Saans de Jab Tak Hai Jaan comme musique de fond pour sa vidéo, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Elle a également partagé un ensemble de photos de carrousel dans sa robe élégante avec la légende, « travailler sur ma carence en vitamine D à Cannes », et a ajouté : « Merci @drsheths d’avoir rendu mon voyage de #Cannes2023 sans faille. Excité de représenter un marque locale ici » Il semble que Kusha se soit associée à plusieurs marques pour ses apparitions à Cannes.









Pour les non-initiés, Kusha Kapila a commencé sa carrière en tant que correspondante de mode et rédactrice avant de faire ses débuts à l’écran avec l’émission Son of Abish. C’est après 2016 que ses vidéos sur les réseaux sociaux ont commencé à devenir virales, après quoi elle est devenue un nom connu en tant que créatrice de contenu.

En 2020, elle fait ses débuts d’actrice avec une apparition dans le film d’anthologie Netflix Ghost Stories. Elle est depuis apparue dans Plan A Plan B et Selfiee ainsi que dans les séries Web Masaba Masaba et Minus One: New Chapter. Kusha a également été dans du contenu non romanesque, notamment dans Comicstaan ​​et Case Toh Banta Hai.

