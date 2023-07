Kusha Kapila brise le silence sur les trolls qui lui ont reproché sa séparation d’avec son mari Zorawar Singh Ahluwalia

Kusha Kapila a réagi aux trolls qui l’ont critiquée après avoir annoncé sa séparation d’avec son mari Zorawar Singh Ahluwalia.

La star des médias sociaux et actrice de Bollywood, Kusha Kapila, a rompu son silence mardi après avoir été trollée pour avoir annoncé sa séparation d’avec son mari Zorawar Singh Ahluwalia. Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux et a écrit une note sur son histoire Instagram.

Elle a écrit: «Ce sujet est officiellement terminé pour moi, j’avance. Je n’ai fait de déclaration à personne et je n’en ferai jamais. Je n’ai pas d’équipe de relations publiques donc aucune histoire n’est une plante. Ho gaya ab (C’est fait maintenant). Elle a ajouté: «De plus, j’ai restreint d’innombrables profils au cours des deux dernières semaines, des mots restreints, des sections de commentaires assainies et, espérons-le, nous en sommes à la fin, mais cela ne signifie pas que je n’ai pas vu combien de vous vous êtes battu avec ces nalayak, behuda macchars avec logique et tellement de dignité. Ça craint que vous deviez faire ça, mais je vous promets que je désinfecte mon flux lentement, mais régulièrement. Sur. » Plus tard, elle a supprimé cette histoire.

Pour les non-initiés, l’actrice a récemment annoncé sa séparation d’avec son mari. Elle a écrit: « La fin d’une relation est déchirante et cela a été une dure épreuve pour nous et nos familles. Heureusement, nous avons eu un peu de temps pour traiter cela, mais ce que nous avons partagé et construit ensemble a duré plus d’une décennie. Nous avons encore besoin de beaucoup plus de temps et de guérison pour passer à la prochaine phase de notre vie. Notre objectif actuel est de traverser cette période avec amour, respect et soutien les uns envers les autres. Nous continuerons à coparentalité l’amour de nos vies, Maya. Et continuez à être les pom-pom girls et les piliers de soutien les uns des autres ».

Mais, les internautes ont trollé l’actrice, ils l’ont qualifiée de « méchante ». Plus tard, après avoir reçu des critiques à la suite de l’annonce de leur séparation, Zorawar s’est rendu sur Instagram pour défendre son ex-épouse et a écrit : « Ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, avec Kusha faisant l’objet d’attaques viles en ligne, me rend triste et déçu ». . Il a ajouté « Attaquer le personnage de Kusha et la dépeindre comme une méchante est honteux. »

Kusha et Zorawar se sont mariés en 2017 et ont vécu à Delhi. Plus tôt cette année, Kusha a déménagé à Mumbai au milieu de rumeurs selon lesquelles leur mariage avait atteint une période difficile. Le couple n’a pas répondu à ces rumeurs jusqu’à ce que Kusha annonce leur séparation lundi.

Kusha a commencé sa carrière en tant que créatrice de contenu, passant progressivement à de petits rôles de soutien dans des séries Web et des films. Elle est apparue en tant qu’animatrice dans plusieurs émissions de téléréalité avant de faire ses débuts dans la fiction en tant que version fictive d’elle-même dans Lust Stories (2020).