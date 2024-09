Kurt Warner dénonce les commentateurs de la NFL qui prétendent être des experts

Kurt Warner a une façon de se préparer à son travail d’analyste de la NFL qui ne semble pas correspondre à celle de la plupart des soi-disant experts.

Lundi après-midi, de nombreux animateurs de télévision, de radio et de podcasts sportifs avaient déjà passé des heures à réagir au programme de la deuxième semaine de la NFL. Warner, cependant, était encore plongé dans les images des matchs et se demandait comment tous ces quarterbacks du lundi matin étaient suffisamment préparés pour évaluer les joueurs et les équipes à la télévision. Et l’ancien MVP de la NFL aimerait connaître leur secret.

Je suis en train de passer des vidéos depuis 20 heures hier soir et j’ai joué 10 matchs. Comment toutes ces personnes font-elles pour parler de ces joueurs et de ces équipes un lundi comme si elles avaient regardé les matchs et pouvaient vraiment les évaluer ? Pouvez-vous partager votre routine pour que je puisse voir si elle est plus efficace ? — Kurt Warner (@kurt13warner) 16 septembre 2024

« Je suis en train de regarder des vidéos depuis 20 heures hier soir et j’ai joué 10 matchs. Comment toutes ces personnes peuvent-elles parler de ces joueurs et de ces équipes un lundi comme si elles avaient regardé les matchs et pouvaient vraiment les évaluer ? », a écrit Warner sur les réseaux sociaux. « Pouvez-vous partager votre routine pour que je puisse voir si elle est plus efficace ? »

Warner n’a pointé personne du doigt, mais les coupables sont évidents. Mike Greenberg, Stephen A. Smith, Shannon Sharpe et Colin Cowherd, entre autres. Sharpe est peut-être le plus impressionnant du groupe. Non seulement il est capable de passer à la télévision sans regarder le film que Warner trouve nécessaire, mais il peut même trouver le temps de s’offrir un moment de plaisir l’après-midi.

Warner se targue clairement d’être un expert de la NFL, et les médias sportifs ont certainement besoin de tels experts. Mais tout le monde n’a pas besoin d’être un expert pour avoir un point de vue divertissant. Cowherd, Greeny, Smith et Sharpe sont des artistes, pas des experts.

Imaginez si 10 heures du matin arrivaient et que Stephen A. Smith disait à ESPN qu’il ne pouvait pas animer Première prise parce qu’il n’avait pas fini de regarder chaque snap de chaque match dimanche. Ou imaginez que l’horloge sonne 10 heures du matin et que Smith dise à ESPN qu’il peut présenter l’émission, mais qu’il ne peut pas parler de la NFL, alors préparez-vous à regarder les moments forts de la NBA ce jour de semaine en septembre.

Les présentateurs sportifs quotidiens prouvent sans cesse qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour être divertissant. Cowherd n’avait récemment aucune idée que les Bears de Chicago avaient remporté leur match de la semaine 1. Sharpe vient d’apprendre que Klint Kubiak est le coordinateur offensif des Saints de la Nouvelle-Orléans et que Cam Akers ne fait plus partie des Rams de Los Angeles. Et dans un tout autre domaine des médias sportifs, il y a Kurt Warner, qui regarde apparemment chaque snap de chaque match avant d’être prêt à parler de la NFL.

Cowherd, Greeny, Smith et Sharpe réagissent aux scores, aux gros titres et aux moments forts. Ils ne décomposent pas les X et les O des matchs comme le font Warner ou même NFL en direct Les fans qui veulent du divertissement sportif à un niveau macro peuvent aller sur Première priseCeux qui souhaitent une analyse plus approfondie des experts peuvent attendre que Warner ait fini de regarder le film.

Il y a un public pour les deux.