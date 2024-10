Kurt Sutter quitte brusquement « The Abandons »

Le créateur de « Sons of Anarchy », Kurt Sutter, s’est brusquement séparé de Netflix à cause de sa série western « The Abandons », actuellement dans ses dernières semaines de production.

Gillian Anderson, Lena Headey, Nick Robinson, Lucas Till, Ryan Hurst, Lamar Johnson, Michiel Huisman, Aisling Franciosi et Patton Oswalt font partie du casting du drame d’époque qui se déroule dans le territoire de l’Oregon dans les années 1850.

Il suit un groupe de familles atypiques qui se réunissent pour combattre un pouvoir riche et corrompu qui veut les forcer à quitter leurs terres. Il reste au projet plusieurs semaines de production pour sa saison et poursuivra le tournage du reste de sa diffusion à Calgary.

Sutter a créé la série et était showrunner, mais a maintenant quitté la série en raison de différences créatives avec le streamer, selon Date limite.

Sutter a été tristement célèbre renvoyé de « Mayans MC » de FX il y a plusieurs années en raison de son comportement sur le plateau, Sutter se qualifiant de « d-abrasif » dans une lettre publique.

L’échange indique que le départ de Sutter est intervenu après que Netflix ait vu les premiers montages des premiers épisodes de la série. La première a duré presque la durée d’un long métrage et a finalement été divisée en deux épisodes, ce qui a nécessité des scènes supplémentaires.

Le producteur exécutif et réalisateur Otto Bathurst et le co-producteur exécutif Rob Askins superviseront le reste du tournage.