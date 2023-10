Kurt Schlichter propose des mesures immédiates que Biden devrait mettre en œuvre pour soutenir Israël – Twitchy

Kurt Schlichter, auteur et chroniqueur à Mairiea des suggestions que le gouvernement américain devrait considérer dès maintenant pour démontrer notre amitié avec Israël et pour protéger nos propres citoyens.

1. Donnez à Israël tout ce qu’il demande pour tuer les terroristes, y compris des armes et un accès aux renseignements américains. 2. Expulser tous les détenteurs de passeports palestiniens aux États-Unis. Donnez-leur 48 heures pour s’en sortir. 3. Mettre fin à chaque centime d’aide à tout…

Cela semble être un bon début.

Cela semble être des actions simples et faciles à réaliser. Faisons-le! https://t.co/4H3cMaPnlq

Je suis assez vieux pour me souvenir du moment où Trump a cessé de donner de l’argent aux Palestiniens et où Biden leur en a donné davantage. Je sais aussi que l’argent est fongible et que donner 6 milliards de dollars à l’Iran a des conséquences. https://t.co/yULqJjD3A9

-Chris Ayers (@chrisayers327) 7 octobre 2023