Kurt Schlichter lâche le marteau sur l’argument de « l’interdiction des armes d’assaut » après l’attaque d’Israël – Twitchy

« Pourquoi avez-vous BESOIN d’armes puissantes ? »

Ah, la demande habituelle des démocrates anti-armes qui refusent tout simplement de considérer la légitime défense comme une raison valable pour exercer leurs droits.

Eh bien, suite à l’attaque brutale du Hamas contre Israël, avec des images de terroristes errant dans les rues d’Israël, Kurt Schlichter explique EXACTEMENT pourquoi.

AMEN!! Mes premières pensées en me réveillant avec ça. Cela pourrait être notre frontière. https://t.co/DAPuvfpzVE

La gauche ne semble vraiment pas comprendre l’idée selon laquelle les gens moyens DOIVENT être capables de se défendre s’ils sont attaqués. Cet horrible événement en cours démontre pourquoi c’est si important.

On m’a souvent demandé pourquoi je voudrais posséder un AR 15. C’est pourquoi https://t.co/EJNgGuD1tE

Exactement, c’est pour cela qu’aucune autre nation n’oserait venir dans notre pays, ils feraient mieux d’apporter tout ce qu’ils ont, parce que nous avons des millions d’armes et nous avons hâte de défendre ce qui nous appartient.

C’est ce qui arrive lorsqu’une population se sent trop à l’aise et ne porte pas d’armes au quotidien. Ne soyez jamais à l’aise

Regardez ces images et imaginez maintenant que les civils n’ont pas accès aux armes de guerre.

Chaque fois que les démocrates exigent que les citoyens n’aient pas besoin d’« armes de guerre ».

C’est pourquoi je possède « Weapons of War », je peux armer ma famille, mes amis, mes voisins et avoir une sauvegarde pour moi-même. Un Belt Fed et un Red Dot auraient bien fait ici. https://t.co/H1R7um7HMq

– 🪖Impenitent2A (@Impenitent2A) 7 octobre 2023