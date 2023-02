Kurt Russell et Goldie Hawn passent la Saint-Valentin en se promenant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BrosNYC / BACKGRID

Prouvant qu’on n’a pas besoin d’une bague pour faire durer l’amour, Kurt Russel et Goldie Hawn ont pris leur relation de quarante ans pour une promenade le jour de la Saint-Valentin. Kurt, 71 ans, a escorté Goldie, 77 ans, lors d’une promenade dans Manhattan le 14 février, alors que les deux tourtereaux visitaient New York à la fin de l’hiver. Goldie, avec ses cheveux blonds libres, portait une doudoune, une paire de baskets et une tenue entièrement noire. Kurt est resté décontracté avec une flanelle à carreaux, un manteau noir et un jean bleu pour cette sortie. Les deux bras liés pendant qu’ils bavardaient et riaient quand ils s’asseyaient sur le bord d’un mur de pierre.

Cette année marque les 40 ans depuis que Kurt et Goldie ont commencé à se fréquenter. Elle était auparavant mariée à Gus Trikonisun danseur connu pour son rôle de indien dans l’adaptation cinématographique de 1961 West Side Story. Passant à un rôle derrière la caméra, Gus a réalisé des films comme Cinq à la dure, le corps étudiantet Les barmaids échangistes. Gus et Goldie se sont mariés en 1969 mais se sont séparés en 1973. Ils ont finalisé leur mariage en 1976, la même année où Goldie s’est mariée. Bill Hudson. Leur mariage a duré jusqu’en 1980.

Trois ans plus tard, lorsque Goldie a renoué avec Kurt sur Changement de swing – ils avaient déjà travaillé ensemble en 1968 – un amour s’est épanoui, et il ne cesse de se renforcer depuis.

Goldie a plaisanté sur le fait qu’elle et Kurt n’ont jamais marché dans l’allée lors de la célébration de son 70e anniversaire en 2021. Goldie a partagé un clip lorsqu’ils ont présenté un prix ensemble lorsque Kurt a apparemment laissé tomber une demande en mariage sur Goldie – seulement pour la faire semblant. “Non, nous ne nous sommes jamais mariés, mais une chose qui continue de grandir est notre amour”, a-t-elle légendé le clip. « Tu es un sauvage, brillant, adorable, enfantin, parfaitement affolant, un père suprême, et profondément drôle ! Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à tout âge, Kurt Russell. Vous êtes le piège. Et tu es tout à moi.

“Nous avons tous les deux été mariés et divorcés”, a déclaré Kurt sur Aujourd’hui en 2020, faisant référence à la façon dont il était également marié à Saison Hubley. “Le mariage n’a fonctionné ni pour l’un ni pour l’autre”, a ajouté Hawn. « Je ne dis pas que ça ne marcherait plus, mais je ne pensais pas qu’on avait vraiment besoin de se marier. Je veux dire, ce que le mariage a fini par être, à bien des égards, est une grosse affaire.

Bien qu’il n’y ait pas de mariage, Kurt et Goldie sont restés ensemble dans le bonheur non conjugal, élevant leurs enfants – son fils, Boston Russelses enfants, Olivier et Kate Hudsonet leur fils commun, Wyatt Russel – comme une grande famille heureuse.

