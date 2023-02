Kurt Russell et Goldie Hawn célèbrent la Saint-Valentin avec 40 ans d’union : le secret de leur romance

Deux des acteurs préférés d’Hollywood ont un grand secret pour rester ensemble pendant quatre décennies : ne pas se marier.

Goldie Hawn et Kurt Russell, 71 ans, ont célébré leur 40e anniversaire le jour de la Saint-Valentin. Au fil des ans, ils ont partagé les secrets de leur relation, pourquoi ils ne se sont jamais mariés et ont donné aux fans un aperçu de leur famille unie. En fait, la fille de Hawn, Kate Hudson, a récemment félicité Hawn et Russell pour leur partenariat.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’il jouait dans la comédie de 1966 “The One and Only, Genuine, Original Family Band”.

Elle avait 21 ans et il avait 16 ans à l’époque, et Hawn se souvient que Russell était “adorable” mais “beaucoup trop jeune” pour elle à ce jour.

TOM HANKS ET RITA WILSON, GOLDIE HAWN ET KURT RUSSELL : LES COUPLES D’HOLLYWOOD RÉVÈLENT LES SECRETS POUR RESTER ENSEMBLE

Hawn et Russell ont travaillé ensemble de nombreuses fois au fil des ans et affirment que leur relation est si forte parce qu’ils n’ont pas marché dans l’allée.

“Nous nous sommes parfaitement débrouillés sans nous marier. Je me sens déjà dévoué et n’est-ce pas ce que le mariage est censé faire ? Donc, tant que mon état émotionnel est dans un état de dévotion, d’honnêteté, d’attention et d’amour, alors nous sommes très bien”, a-t-elle déclaré dans une interview avec Now To Love.

“Nous avons a brillamment élevé nos enfants ; ce sont de belles personnes. Nous avons fait un excellent travail là-bas, et nous n’avions pas besoin de nous marier pour le faire. J’aime me réveiller tous les jours et voir qu’il est là et savoir que j’ai le choix. Il n’y a vraiment aucune raison de se marier.”

KATE HUDSON, FILLE DE GOLDIE HAWN ET KURT RUSSELL, SUR LE NÉPOTISME À HOLLYWOOD : « PEU IMPORTE »

Ce n’est pas qu’ils n’ont jamais connu le mariage auparavant. Russell a été marié à l’actrice “Elvis” Season Hubley pendant quatre ans avant que leur divorce ne soit finalisé en 1983. L’ancien couple a un fils, Boston.

Hawn, 77 ans, a épousé le réalisateur Gus Trikonis en 1969, mais leur relation s’est terminée par un divorce en 1976.

Elle a ensuite épousé le musicien Bill Hudson pendant six ans avant que leur mariage ne se termine par un divorce en 1982. Hawn et Hudson ont deux enfants ensemble; Kate Hudson et Oliver Hudson.

“Pour des gens comme nous, le certificat de mariage n’allait pas créer quoi que ce soit que nous n’aurions pas autrement”, a déclaré Russell à People à propos de leur relation. “Je ne sais pas – 40 ans, ce n’est pas assez pour finalement dire : ‘Eh bien, je suppose…'”

“Nos enfants se sont mariés … Oliver est très heureux en mariage et Wyatt est très heureux en mariage”, a ajouté Hawn. “Katie s’est mariée une fois et cela n’a pas fonctionné, et elle est avec cet humain des plus incroyables et je ne sais pas si elle se remariera. Le fait est que nous avons tous essayé le mariage et parfois le mariage ne fonctionne pas.

GOLDIE HAWN DIT QUE L’AMÉRIQUE A ÉCHOUÉ DES ENFANTS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

“Il ne s’agit pas du mariage. Il s’agit des gens et de la relation, et de la volonté de rester ensemble. Et c’est important parce que si vous le voulez, vous pouvez l’avoir. Vous devez abandonner les choses, mais la joie et l’excitation d’être ensemble et de toucher les orteils de quelqu’un la nuit est vraiment une sensation agréable.”

Hudson a suivi la vision non traditionnelle de sa mère sur les relations, l’actrice “Almost Famous” s’ouvrant récemment sur sa propre famille recomposée.

L’actrice de 43 ans partage son fils Ryder, 18 ans, avec Chris Robinson, son fils Bingham, 11 ans, avec son ex-fiancé Matt Bellamy, et sa fille Rani Rose, 4 ans, avec son fiancé Danny Fujikawa.

“Cela n’a peut-être pas l’air traditionnel de l’extérieur, mais à l’intérieur, j’ai l’impression que nous le tuons”, a déclaré Hudson au Sunday Times en novembre. “L’unité que j’ai créée avec trois enfants de trois pères différents est une unité très forte, et c’est la nôtre.”

Elle a ajouté : “Je ne suis pas intéressée à forcer une idée conventionnelle de l’amour ou du mariage. J’aimerais pouvoir grandir intimement avec mon partenaire pendant longtemps, mais je n’ai pas non plus de lunettes roses. ”

“Mon objectif dans la vie est que je veux ressentir de l’amour et que je veux donner de l’amour, mais je suis aussi pratique, donc, un jour à la fois”, a noté Hudson. “Je travaille très dur sur les relations parce que je les aime.”

“Mes parents ont fait un travail incroyable pour continuer cette danse”, a noté le nominé aux Oscars à propos de Russell et Hawn.

La star de “Comment perdre un mec en 10 jours” a épousé le rockeur Robinson alors qu’elle n’avait que 21 ans.

Lors d’une apparition sur “The World’s First Podcast”, la star de “Fool’s Gold” a expliqué pourquoi elle avait décidé de se marier à un si jeune âge.

“Je saute juste dans le fin fond de tout ce que je fais”, a déclaré Hudson aux hôtes Erin et Sarah Foster. “Je suis amoureuse de lui. Je ne vais pas faire comme, ‘Oh, on devrait attendre.’ Je suis follement amoureuse et je veux l’épouser, alors je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je suis toujours comme ça, sauf avec un peu plus de sagesse à mon actif.

Hawn a également expliqué pourquoi elle et Russell n’ont jamais légalisé leur union lors d’une apparition dans “Loose Women” en 2015.

“J’aurais divorcé depuis longtemps si j’avais été marié”, a déclaré Hawn. “Le mariage est une chose psychologique intéressante. Si vous avez besoin de vous sentir lié à quelqu’un, alors il est important d’être marié.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hawn a poursuivi : “Si vous êtes indépendant, si vous avez suffisamment d’argent et le sens de l’indépendance, et que vous aimez votre indépendance, il y a quelque chose de psychologique à ne pas être marié car cela vous donne la liberté de prendre des décisions dans un sens ou dans l’autre.

“Pour moi, j’ai choisi de rester. Kurt a choisi de rester, et nous aimons ce choix.”

Lorsque Hawn et Russell ont reçu leurs étoiles sur le Hollywood Walk of Fame en 2017, les acteurs légendaires n’ont pu s’empêcher de se montrer de l’affection.

“Ça s’est avéré être une fête de l’amour”, a déclaré Hawn à People. “La dernière chose qu’il a dite, c’est : ‘Je te chérirai toujours.’ Je ne m’attendais pas à ce qu’il dise ces choses. Je n’avais aucune idée qu’il allait être si beau.”

Le jour de la Saint-Valentin 2022, l’actrice primée aux Oscars a rendu hommage à son homme avec un message sincère.

“L’amour est une chose aux multiples splendeurs. Joyeux anniversaire Loverboy”, a-t-elle écrit.