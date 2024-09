Kurt Rappaport achète l’ancienne maison de Lee Majors et Farrah Fawcett à Malibu

L’un des agents immobiliers les plus prospères du pays s’apprête à acquérir un nouveau logement… un domaine à Malibu avec de nombreuses connexions avec Hollywood.

Nos sources immobilières nous le disent Kurt Rappaport vient de conclure une transaction sur une propriété en bord de mer en plein milieu du « Bu » pour 22,5 millions de dollars… une maison qui appartenait autrefois à Lee Majors et Farrah Fawcett.

L’endroit fait 4 500 pieds carrés avec 5 chambres et une vue imprenable sur le littoral… de plus, il se trouve au cœur de la plage la plus profonde et la plus sablonneuse de tout Malibu. En d’autres termes, un bien immobilier de premier ordre.





On dirait que Kurt a fait une bonne affaire ici… l’endroit était mis en vente en 2022 pour 42,5 millions de dollars… et il l’a racheté pour 20 millions de dollars de moins. Comme nous l’avons dit, Kurt est l’un des agents immobiliers les plus prospères d’Amérique.

Lee et Farrah ont vécu ici dans les années 1970… et ces dernières années, parmi les locataires figuraient le cofondateur de Google Sergueï Brin et le chef de la musique Jimmy Iovine.

Kurt a beaucoup de clients célèbres, mais il a peut-être aussi plus d’argent que la plupart d’entre eux… parce qu’il achète des propriétés incroyablement chères, et cet endroit ne fait pas exception.

Le complexe en bord de mer ressemble tout droit à Cape Cod… et la propriété comprend une terrasse en bord de mer, une cour privée, une maison d’hôtes indépendante, une salle multimédia, une cuisine personnalisée et une vue sur l’océan depuis presque toutes les pièces.

Le vendeur ici est Juliana TerianPDG et propriétaire de Rallye Motor Company… elle a payé 18 millions de dollars pour l’endroit en 2012 et a été représentée par Mont Cooper et Joyce Rey.