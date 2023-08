Kurt Busch prend officiellement sa retraite de NASCAR en raison d’une commotion cérébrale

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

DAYTONA BEACH, Floride — La carrière à temps plein de Kurt Busch en NASCAR a pris fin alors que le champion de la Coupe 2004 a déclaré dimanche qu’il ne s’était pas remis à 100 pour cent des commotions cérébrales subies l’année dernière.

Busch s’est écrasé le 23 juillet 2022 lors des qualifications au Pocono Raceway et n’a pas couru depuis. Le pilote du 23XI Racing a continué sa rééducation et va bien dans la vie normale.

« Courser au plus haut niveau de NASCAR nécessite tout ce qui est de la concentration, du cœur, de l’endurance et de la détermination », a déclaré Busch samedi après-midi au Daytona International Speedway.

« Je sais qu’en ce moment, je ne peux pas donner ce qui est nécessaire pour concourir à ce niveau semaine après semaine. J’annonce donc officiellement ma retraite de la compétition NASCAR Cup Series. »

Busch, 45 ans, terminera sa carrière presque certaine au Temple de la renommée avec un titre de Coupe et 34 victoires en Coupe, dont le Daytona 500 2017 et le Coke 600 2010. Il a terminé dans le top 5 dans plus de 20 pour cent des ses courses avec 161 top-5 en 776 départs.

L’accident de Pocono était le dernier d’une série d’épaves pour Busch dans la nouvelle voiture Next Gen de NASCAR qui a fait ses débuts l’année dernière. Il a subi neuf chutes d’au moins 15 G au cours de ses 20 week-ends de course en 2022.

« Je peux juste vous raconter toutes les différentes choses qui s’additionnent et c’est comme une lasagne : vous avez cette couche [after a wreck]et elle est toujours là, vous avez cette couche, elle est toujours là », a déclaré Busch plus tôt cette année. « J’étais fatigué, j’essayais juste de retourner à la voiture. »

Busch avait des problèmes persistants cette année : lorsque sa fréquence cardiaque augmentait, il avait des problèmes vestibulaires. Il n’a pas exclu la possibilité de courir à nouveau sous une forme ou une autre si sa récupération s’améliore.

« Ce n’est pas aussi grave que l’été dernier et l’automne dernier », a déclaré Busch. « Je me sens vraiment bien grâce aux améliorations apportées tout au long – appelez cela trois mois à la fois – et ensuite nous ferons plus d’efforts pour trouver d’autres choses qui m’aideront dans mes mouvements vestibulaires et pour équilibrer ma force de base afin que tout soit plus fort à l’intérieur. mon système pour réagir à une vitesse maximale. »

Bien que la voiture Next Gen soit plus sûre à certains égards, NASCAR a passé une grande partie des deux premières saisons à travailler sur l’amélioration de la quantité d’énergie absorbée par un pilote lors d’un impact arrière.

« Nous devons juste être francs et sourire un peu – j’ai détruit beaucoup de conneries dans ma vie, de vieilles voitures, de nouvelles voitures », a déclaré Busch en octobre dernier lorsqu’il a annoncé qu’il se retirait de son activité professionnelle. course contre le temps.

« Et ainsi, au fil des années, les choses s’additionnent, et différentes épaves cette année ont rendu difficile de revenir chaque semaine à 100 pour cent. »

Où se situe Kurt Busch parmi les plus grands de tous les temps ?

Busch a conduit pour sept organisations au cours de sa carrière : Roush Racing, Team Penske, Phoenix Racing, Furniture Row Racing, Stewart-Haas Racing, Chip Ganassi Racing et 23XI Racing.

« Il y a eu beaucoup d’histoires, de plaisirs, de victoires et de défaites », a déclaré Busch samedi. « J’ai un tas de trophées sympas à la maison et beaucoup de souvenirs. »

Ce n’était pas un chemin facile. Ses passages à Roush et Penske au début de sa carrière se sont soldés par une controverse sur des incidents de comportement et il a été suspendu par NASCAR à deux reprises – pour une course en 2012 pour avoir menacé un journaliste et pour trois courses en 2015 pour des accusations de violence domestique qui se sont terminées par un procureur décidant de ne pas le faire. porter plainte.

Busch a continué à travailler avec les pilotes 23XI Racing et le plan est de continuer dans ce rôle.

« Je me suis nommé CVO – directeur de la vision », a déclaré Busch. « Quoi que cela signifie, c’est ce que cela signifie. Mais j’aime travailler avec tous les départements et être cette paire d’yeux supplémentaires et aider notre équipe à progresser afin que nous puissions gagner plus de courses, être plus compétitifs et avoir des chances de remporter des championnats.

« C’est la personne que je suis. Je veux redonner à notre équipe. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir les sports automobiles, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages à ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et le (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

