Kurt Browning se prépare pour le skate final de sa carrière légendaire

Lorsque nous travaillions ensemble pour diffuser du patinage artistique, Kurt Browning me surnommait affectueusement « The Talking Dog ».

Maintenant, alors que nous sommes assis sur le canapé de son salon, entourés de ses souvenirs et avec son petit chien Rocky perché entre nous, l’un des plus grands interprètes de l’histoire du sport se taille la part du lion.

Comme toujours, je me retrouve sous son charme. Kurt est l’un de ces personnages qui attirent votre attention la première fois que vous le voyez, comme je l’ai fait quand, à 21 ans, il a patiné à « Grand Canyon Suite » et a tenté le « Quad » aux Jeux olympiques de Calgary en 1988.

Il était époustouflant alors. Il le reste à ce jour. Je suis fan et j’ai du mal à croire que ce sportif, que j’idolâtre, soit mon ami.

« Je suis très heureux, » dit Kurt en montrant deux mots manuscrits, « Soyez heureux », qui apparaissent sur une carte qu’il a collée sur son chapeau pork pie signature. « C’est un bon message car la vie est courte et j’ai beaucoup intégré ma carrière. Maintenant que la partie « Stars on Ice » de ma vie se termine, je commence à réaliser – et j’ai toujours pensé que je le savais pour être vrai – quelle chance j’ai eue. »

Browning a été quatre fois champion du monde, a participé à trois Jeux olympiques d’hiver et a porté le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture à Lillehammer en 1994. Mais c’est en tant que showman professionnel et tête d’affiche de Stars on Ice au cours des 30 dernières années qu’il est peut-être le mieux rappelé.

REGARDEZ : Le salut final de Kurt Browning :

Il aura bientôt 57 ans et ce week-end, après près de 1 000 spectacles dans le monde entier, il se produit pour la dernière fois au Giant Center de Hershey, en Pennsylvanie.

C’est vraiment un titan du patinage artistique.

« Je fais toujours le saut périlleux arrière, mais c’est plutôt un flop arrière ces derniers temps », dit-il en riant. « Je ne veux pas que le public conduise six heures, paie un parking, un hôtel et des billets et n’ait pas toutes mes chances de bien patiner ce soir-là.

« Plus je vieillis, plus ça devient difficile. Je suis prêt et j’ai travaillé si fort hors de la glace pour être prêt sur la glace afin que je puisse avoir de l’espace dans mon patinage pour profiter du moment. »

Browning a joué à « Brick House » des Commodores, a été Gene Kelly dans « Singin ‘in the Rain », le bien-aimé Rag-Gidon le clown au nez rouge et un cow-boy à Noël pour honorer son défunt père, Dewey.

Il est adoré par ses fans qui affluent pour le voir partout où il va. J’ai été témoin de la difficulté d’aller n’importe où rapidement dans une patinoire en compagnie de Kurt.

REGARDER : La musique derrière les performances emblématiques de Browning :

« C’est sa connexion avec son public qui est sa plus grande contribution », déclare la célèbre chorégraphe Sandra Bezic, à qui Browning attribue le mérite d’avoir façonné sa carrière au fil des ans. « C’est un génie et il a une authenticité dans tout ce qu’il fait. Il a toujours été ouvert à partager son cœur et la richesse et la profondeur de son caractère. »

De son côté, Browning reconnaît une métamorphose qui l’a fait passer d’un sauteur prodigieux, qui a réussi pour la première fois la boucle piqué quadruple ou quatre rotations, aux championnats du monde de Budapest il y a 35 ans, à l’éblouissant danseur sur glace qu’il est aujourd’hui.

« Votre physique et vos prouesses ne restent pas avec vous, mais la performance peut », dit-il. « Faire le jeu de jambes a développé en moi une curiosité pour mon propre patinage qui m’a permis de continuer. Année après année, je me suis regardé dans le miroir et j’ai été obligé de me recréer encore et encore. J’ai découvert que si vous n’avez pas de curiosité pour vous-même, il est vraiment difficile de rester dynamique et vivant et de s’intéresser au gars dans le miroir. »

Bezic accepte et continue d’être émerveillé par le don rare de Browning.

« J’ai toujours été, dès le premier jour, intimidée par son talent, mais ce qui m’a le plus excité, c’est sa transition d’athlète à interprète », dit-elle. « Au fil des années, il a développé une éthique de travail et un véritable amour pour la glace et la lame. Il en est venu à chérir chacun de ces moments et traite chaque fois sur la glace comme si c’était peut-être la dernière fois. »

REGARDER: Browning remporte le championnat du monde 1990

Alors que nous visitons sa maison, Kurt est toujours le conteur. Il me montre la première médaille qu’il a remportée en tant que patineur novice originaire d’une petite ville de l’Alberta. Des dizaines et des dizaines de chapeaux qu’il a portés sont accrochés au mur du hall d’entrée. Et soigneusement disposés sur des étagères au sous-sol, qui sert également de petit gymnase, il y a des centaines de costumes colorés et un kaléidoscope d’images qu’il a créées.

La veste de smoking blanche qu’il arborait alors qu’il assumait le personnage d’Humphrey Bogart à Casablanca attire son attention.

« J’aime la polyvalence en tant qu’interprète et j’ai puisé dans l’amour du jeu », dit-il. « Tout mon jeu a été sur la glace. J’adore emmener les gens en voyage avec moi. »

Les personnes auxquelles Browning fait référence sont les fans de patinage artistique. Le public composé de personnes, jeunes et vieux, et de toutes circonstances, qui ont été ravis de son talent artistique au fil des ans.

Du sol au plafond dans toute sa maison, il y a d’innombrables photographies de Kurt avec les fidèles qu’il a rencontrés en cours de route.

REGARDER : Browning dans le rôle de Rag-Gidon le clown :

« Maintenant, j’encaisse mes jetons dans ma 30e année de Stars on Ice », dit-il. « Le public a été aimant, attentionné et généreux, mais il faut le mériter. C’est comme n’importe quelle relation, amitié, mariage, quoi que ce soit. J’ai décidé de consacrer du temps. Chaque fois que j’entre dans la ice, je vais me donner à 100% et établir ce rapport avec le public. »

Alors qu’il réfléchit à tout ce qu’il a vu et fait dans le sport, Browning révèle ce qu’il a appris à apprécier dans sa vie de patineur artistique. Une grande partie a à voir avec la mise en scène.

« Il y a un trait Browning, vous savez. Nous sommes des artistes et nous aimons nous montrer, alors j’ai trouvé le bon sport à coup sûr », plaisante-t-il.

Mais ensuite, il devient plus sérieux et considère les patineurs qu’il a admirés au fil des ans.

Il félicite le double champion olympique japonais Yuzuru Hanyu pour sa longévité. Il y a des mots gentils pour le triple champion du monde Elvis Stojko qui, en tant que rival, l’a mis au défi d’être meilleur.

Le champion canadien à la retraite et actuel Keegan Messing attire les louanges de Browning pour son engagement envers le jeu de jambes complexe et son sens de l’occasion. Le triple champion du monde Patrick Chan est considéré comme un compétiteur féroce.

Honore les amis et les mentors

Il remercie le champion du monde de 1962 Donald Jackson pour son mentorat et l’appelle un véritable ami. Browning vénère peut-être le plus le champion olympique de 1984 et co-fondateur de Stars on Ice, Scott Hamilton des États-Unis, pour avoir suscité le désir, avant tout, de plaire à la foule.

« En tant que jeune homme, quand j’ai regardé Scott, je ne savais pas trop pourquoi le public réagissait viscéralement à lui. Mais j’ai compris que c’était ce que je voulais », dit Kurt en se penchant en avant. « J’aime tout patineur qui fait de moi un fan. Un patineur qui m’éloigne de l’analyse ou de l’attente vers le moment » Wow « . Ce sont les patineurs que j’aime.

« Quand les gens pensent à mon patinage, j’espère que l’intégrité est là-dedans, j’espère que les gens se sentent quand ils appellent mon nom, ils se demandent, ‘qu’est-ce qu’il va faire cette fois-ci?' »

Et ainsi, la conversation est terminée et il ne reste plus qu’un dernier spectacle avant que Kurt Browning n’achève une odyssée sur glace de plusieurs décennies devant ses nombreux disciples.

« Ça va me manquer », admet-il avec un clin d’œil. « Je suis émerveillé par tout ce qui s’est passé. Patrick Chan est revenu. J’ai un duo avec Elvis. J’ai de bons programmes avec de bons messages pour moi et mes fans, et j’ai un super casting autour de moi. Ça pourrait ça ne va pas mieux. Je suis si heureux.

L’un des plus grands patineurs artistiques de l’histoire est tout à fait prêt à tirer sa révérence.