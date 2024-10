Lors d’une interview avec Sam Roberts, Kurt Angle, membre du Temple de la renommée de la WWE, a donné son avis sur Paul « Triple H » Levesque qui dirigeait la WWE…

«J’aime le fait que Triple H soit aux commandes. Je savais qu’il était toujours celui qui pouvait diriger l’entreprise et la gérer correctement. Il comprend. Il obtient la comédie. Il comprend le sérieux. Il demande à ces lutteurs d’être des athlètes de classe mondiale, pas seulement de bons travailleurs, mais de grands athlètes. Il comprend tout à fait. Il fait partie de ces gars qui vont prendre des risques, mais pas autant que Vince. [McMahon] a fait. Je pense qu’il aura des réponses plus rationnelles et des programmes qui auront plus de sens et ne seront pas si farfelus, ni aussi farfelus, ni fous. Je pense que Triple H a un grand esprit pour le business. Il l’a toujours fait.

«Je vais vous dire ceci. Quand je monte sur le ring avec lui, c’est celui avec qui je me sens le plus en sécurité car il peut te mener dans un match, puis se séparer encore 10 minutes, improviser, revenir à l’endroit où tu as terminé avec . C’est juste un grand improvisateur. Il connaît toutes les facettes du métier et je pense que c’est lui qui devrait diriger cette entreprise car il a un grand esprit. Il le fait vraiment. Il a le meilleur esprit pour les affaires que quiconque que j’ai connu depuis Vince. (citations gracieuseté de WrestlingNews.co)