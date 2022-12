Kurdes et groupes antiracistes se rassemblent après la fusillade meurtrière de Paris

PARIS (AP) – Des militants kurdes, des politiciens de gauche et des groupes antiracistes ont manifesté samedi à Paris après que trois personnes ont été tuées dans un centre culturel kurde lors d’une attaque qui, selon les procureurs, était à motivation raciale.

La fusillade dans un quartier animé du centre de Paris a également blessé trois personnes et suscité des inquiétudes concernant les crimes de haine contre des groupes minoritaires à un moment où les voix d’extrême droite ont pris de l’importance en France et dans toute l’Europe ces dernières années.

L’agresseur présumé a été blessé et est en garde à vue. Il s’agit d’un Parisien de 69 ans qui a été accusé l’année dernière d’avoir agressé des migrants et a été libéré plus tôt ce mois-ci. Il risque d’être inculpé de meurtre et de tentative de meurtre à motivation raciste, a annoncé samedi le parquet de Paris.

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la République, dans l’est de Paris, agitant un éventail coloré de drapeaux représentant des groupes de défense des droits kurdes, des partis politiques et d’autres causes. Le rassemblement était en grande partie pacifique, bien que certains jeunes aient lancé des projectiles et se soient affrontés avec des policiers tirant des gaz lacrymogènes. Certains manifestants ont crié des slogans contre le gouvernement turc.

La plupart des manifestants étaient des Kurdes ethniques de différentes générations qui se sont réunis pour pleurer les trois personnes tuées, partager leurs inquiétudes sur le fait qu’ils ne se sentent pas en sécurité et demander comment ce type d’attaque a pu se produire dans le centre de Paris.

La fusillade a secoué la communauté kurde de la capitale française et mis la police en alerte supplémentaire pour le week-end de Noël.

Le préfet de police de Paris a rencontré samedi des membres de la communauté kurde pour tenter d’apaiser leurs craintes avant le rassemblement de samedi.

Le ministère français de l’Intérieur a signalé une augmentation de 13 % des crimes ou autres violations liés à la race en 2021 par rapport à 2019, après une augmentation de 11 % de 2018 à 2019. Le ministère n’a pas inclus 2020 dans ses statistiques en raison des blocages successifs de la pandémie cette année-là. Il a déclaré qu’un nombre disproportionné de ces crimes visaient des personnes d’ascendance africaine et a également cité des centaines d’attaques fondées sur la religion.

L’attaque de vendredi a eu lieu au centre culturel et dans un restaurant kurde et un salon de coiffure kurde à proximité. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que le suspect ciblait clairement les étrangers, qu’il avait agi seul et n’était officiellement affilié à aucun mouvement d’extrême droite ou radical. Le suspect avait déjà été condamné pour possession illégale d’armes et violence armée.

Des militants kurdes ont déclaré avoir récemment été avertis par la police de menaces contre des cibles kurdes.

En 2013, trois militantes kurdes, dont Sakine Cansiz, fondatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ont été retrouvées abattues dans un centre kurde à Paris.

L’armée turque se bat contre des militants kurdes affiliés au PKK interdit dans le sud-est de la Turquie ainsi que dans le nord de l’Irak. L’armée turque a également récemment lancé une série de frappes aériennes et d’artillerie contre des cibles militantes kurdes syriennes dans le nord de la Syrie.