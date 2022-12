Kurdes et groupes antiracistes se rassemblent après la fusillade meurtrière de Paris

La fusillade dans un quartier animé du centre de Paris a également blessé trois personnes et suscité des inquiétudes concernant les crimes de haine à un moment où les voix d’extrême droite ont pris de l’importance en France et dans toute l’Europe ces dernières années.

L’agresseur présumé, qui a été blessé et est en garde à vue, est un homme de 69 ans qui a été accusé l’année dernière d’avoir attaqué des migrants et a été libéré plus tôt ce mois-ci. Les enquêteurs envisageaient un possible motif raciste pour la fusillade de vendredi.