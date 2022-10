Kupiansk, dans le nord-est de l’Ukraine, a évité la destruction jusqu’à sa libération

En visitant Kupiansk avec des soldats russes, le maire, Gennady Matsegora, a déclaré plus tard aux habitants qu’il s’était rendu pour empêcher que la zone ne soit bombardée, et la ville est rapidement devenue un siège du régime d’occupation.

Un hôpital a été bombardé et une maison de retraite pour personnes âgées et malades mentaux a failli subir le même sort, obligeant des personnes pour la plupart fragiles et infirmes à être évacuées.

Le garçon de onze ans qui y vivait, Andriy, les observait attentivement et se demandait comment il dirait à sa mère que leur maison avait disparu. Les téléphones portables de sa famille n’étaient pas chargés, et avec une ligne de front à huit miles de distance, le réseau de télécommunications était de toute façon inégal.

“Beaucoup de gens ici ne savaient pas combien d’habitants recevaient de l’argent des Russes”, a-t-il dit. “Ce que cette liste montre clairement, c’est que certaines personnes avaient juste besoin d’un endroit pour travailler et nourrir leur famille, et certaines travaillaient directement pour le gouvernement russe.”

Assise à son bureau dans le seul établissement résidentiel de la ville qui s’occupe des personnes âgées et des malades mentaux, Olga Gunia était épuisée. Pendant 23 ans, elle avait versé tout ce qu’elle avait dans l’endroit, et elle a dit que ses patients lui avaient appris plus sur l’amour et la patience qu’elle n’aurait jamais imaginé possible.