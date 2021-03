Kuo: série iPhone 13 avec encoche plus petite, 13 Pro obtient un écran 120 Hz, pliable en 2023

Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a une autre information concernant la gamme d’iPhone d’Apple à l’avenir.

À commencer par la série iPhone 13 qui sera présentée en première cet automne – il y aura quatre modèles avec les écrans de la même taille que la gamme actuelle, tous auront une encoche plus petite et un port Lightning. Kuo note qu’Apple souhaite passer à un iPhone sans port avec un connecteur MagSafe, mais cette technologie n’est pas encore assez mature. On pourrait voir le premier iPhone sans port en 2022 ou en 2023 au plus tard.

Tous les modèles d’iPhone 13 auront un nouvel appareil photo ultra-large – objectif 6p f / 1.8 et autofocus (actuellement, il s’agit d’un 5p f / 2.4 à mise au point fixe). Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront équipés de scanners LiDAR et d’écrans LTPO compatibles 120 Hz. Le modem 5 nm X60M 5G de Qualcomm sera intégré à la série 13.

Apple augmentera les capacités de la batterie sur tous les modèles d’iPhone 13, grâce à une innovation peu encombrante telle que l’intégration de l’emplacement SIM dans la carte mère. Tous les modèles d’iPhone 13 deviendront un peu plus lourds en raison de l’augmentation de la capacité de la batterie.

Sur les plans futurs. Le premier iPhone pliable d’Apple aura un écran entre 7,5 pouces et 8 pouces et arrivera en 2023.

Apple aurait supprimé l’encoche Face ID pour une caméra selfie perforée en 2022. Un iPhone avec un Touch ID sous-écran et une caméra à zoom périscope pourrait arriver en 2022, mais il est plus probable qu’il arrive en 2023.

Enfin, Kuo mentionne qu’Apple pourrait remplacer l’iPhone 11 par un iPhone de moins de 600 $ au premier semestre 2023. Il apportera Face ID, 5G et un écran de 6 pouces de taille similaire.

Source 1 | 2